Großer Pokémon TCG Pocket-Leak zum neuen A2-Set zeigt zwei Tage vor dem Release viele neue ex-Karten, Full-Art-Pokémon und Promo-Events

Wir wissen seit letzter Woche, dass in Pokémon TCG Pocket mit dem neuen Set "Kollision von Raum und Zeit" Gen 4 ins Spiel Einzug halten wird. Jetzt gibt es einen gigantischen Leak, der eine ganze Reihe der neuen Pokémon zeigt und gleichzeitig auch die ersten Events, die Premium-Items für den Februar und mehr enthüllt.

Leak zu Kollision von Raum und Zeit zeigt neue Karten für Pokémon TCG Pocket

Das ist der Leak: Auf X hat ein bekannter Leaker namens Eclipse einen Haufen der neuen Karten gezeigt. Dabei sind aktuell 56 der neuen Karten bereits mit Bildern geleakt, die ihr euch bei der Datenbank-Seite Pokeos anschauen könnt.

Das sind die neuen ex-Pokémon: Neben Pachirisu ex, Palkia ex und Dialga ex, die wir schon aus dem Trailer kennen, wurden jetzt noch mehr ex-Pokémon bekannt durch den Leak.

Panferno ex

Galagladi ex

Snibunna ex

Cresselia ex (Promo-Karte aus neuem Drop-Event)

Am interessantesten dabei könnte aktuell Panferno ex werden. Denn die Karte braucht zwei Feuer-Energie, um einen Angriff mit 140 Schaden zu machen – als Nachteil müssen alle Feuer-Energie abgelegt werden. Jedoch hat Panferno einen kostenlosen Rückzug. Dadurch kann die Karte kurz eingewechselt werden, macht den hohen Schaden und zieht sich dann wieder zurück.

Auch Galagladi ex könnte eine interessante Wahl für Kampf-Decks werden, vor allem in Kombination mit Lucario:

Einige der Full-Art-Karten sind auch bereits geleakt:

Bidoof

Lucario

Rotom

Staraptor

Das sind die ersten Pokémon-Ausrüstungen: Interessant aus dem Leak ist auch, dass wir die ersten drei Pokémon-Ausrüstungen (Poké-Tools) jetzt kennen, die neu dazu kommen:

Giant Cape : Euer Pokémon mit dieser Karte erhält +20 HP

: Euer Pokémon mit dieser Karte erhält +20 HP Lum Berry : Falls euer Pokémon mit dieser Karte einen Statuseffekt am Ende einer Runde hat, könnt ihr es direkt heilen und müsst die Ausrüstung ablegen.

: Falls euer Pokémon mit dieser Karte einen Statuseffekt am Ende einer Runde hat, könnt ihr es direkt heilen und müsst die Ausrüstung ablegen. Rocky Helmet: Wenn euer aktives Pokémon mit diesem Item Schaden nimmt, dann könnt ihr dem gegnerischen Angreifer als Konter 20 Schaden zufügen.

Zusätzlich dazu hat Eclipse auch noch die folgenden Sachen zum neuen Set geleakt:

Das sind die ersten Events Launchevent zum Tausch bei dem ihr 120 Tausch-Sanduhren und 500 Tausch-Marken erhalten könnt. Massenauflauf-Event für Pokémon vom Typ Dunkelheit Cresselia EX Drop-Event Panflam und Togepi Wunderwahl-Event

Zum Pokémon Day oder vorher wird es noch ein neues Event geben, bei dem ihr wohl garantiert seltene Karten aus Unschlagbare Gene bekommt.

geben, bei dem ihr wohl garantiert seltene Karten aus Unschlagbare Gene bekommt. Februar-Premium-Items mit Münze, Sleeves und Playmat mit Darkrai

Das wissen wir bereits zum neuen Booster: Kollision von Raum und Zeit erscheint am 30. Januar und wird als Cover-Pokémon Dialga und Palkia haben. Die beiden legendären Monster stammen aus der vierten Generation und sind somit Teil der Sinnoh-Region (Pokémon Diamant und Perle).

Im Gegensatz zur ersten großen Erweiterung wird es nur zwei Booster-Packs geben aus denen ihr wählen könnt. Das sorgt auch dafür, dass es nur knapp 140 neue Karten in der Erweiterung geben wird. Weitere Leaks und Datamines wird es voraussichtlich nach dem Release von A2 geben. Dann wissen wir auch, wann die nächste Erweiterung nach Kollision von Raum und Zeit an den Start gehen wird.

