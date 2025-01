Neue Pokémon TCG Pocket Boosterpacks - Release, alle Karten und mehr zum A2-Set Kollision von Raum und Zeit

Das neue A2-Set von TCG Pocket bringt Pokémon aus der Sinnoh-Region ins Mobile-Game.

Mit 'Kollision von Raum und Zeit' erscheint Ende Januar das dritte Sammelkarten-Set für Pokémon TCG Pocket. Im Zentrum stehen die beiden legendären Pokémon der Sinnoh-Region, Dialga und Palkia. Passend dazu bringt die Erweiterung eine Menge Taschenmonster der vierten Generation ins Spiel.

Welche das genau sind und was ihr sonst noch über die kommende Erweiterung wissen müsst, verraten wir euch in unserer Übersicht.

Wann erscheint das Set Kollision von Raum und Zeit?

Release: Nachdem Leaks bereits davon sprachen, erscheint 'Kollision von Raum und Zeit' tatsächlich offiziell am 30. Januar 2025. Eine genaue Uhrzeit ist für den Release zwar nicht angegeben, aber wir rechnen damit, dass die Erweiterung wie die bisherigen Updates um 07:00 Uhr in Deutschland, Österreich und der Schweiz erscheint.

Diese Karten stecken im A2-Set

Auf der offiziellen Seite zur Ankündigung teilen die Entwickler*innen von Creatures Inc. und DeNA die beiden Starkarten des Sets, Dialga-ex sowie Palika-ex. In den DS-Spielen sowie den Switch-Remakes kontrollieren die legendären Pokémon Raum und Zeit, in TCG Pocket ermöglichen sie neue Strategien für die Kartenduelle.

Im Ankündigungstrailer sind noch weitere Karten zu sehen, die viele Pokémon aus der Sinnoh-Region ins mobile Kartenspiel bringen. Auch der starke Top-4-Champ Cynthia kommt in Form einer Unterstützungskarte ins Spiel.

Diese Karten sind außerdem bestätigt:

Chelast

Plinfa

Panflam

Sheinux

Pachirisu-ex

Kaumalat

Folipurba

Kramshef

Lucario

Cresselia

Cynthia

Mit A2 kommen neue Mechaniken ins Spiel

Während die Tausch-Funktion bereits für den 29. Januar bestätigt wurde, werden die neuen Boosterpacks wohl auch neue Mechaniken ins Trading Card Game bringen. Zum einen sieht es so aus, dass mit Pokémon-Ausrüstungen ein neuer Kartentyp eingeführt wird. Zum anderen soll es Karten mit einer neuen Steltenheitsstufe geben.

So viele neue Karten wird es geben

Die genaue Anzahl der Karten ist weder offiziell noch über Leaks bekannt, doch warten über 140 neue Karten im Set 'Kollision von Raum und Zeit' auf euch. Durch diese Angabe rechnen wir mit 140 bis 150 neuen Karten.