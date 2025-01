McDonald’s und Pokémon TCG Pocket machen gemeinsame Sache und bieten Goodies an: Im Happy Meal gibt's Bonus-Sanduhren, aber leider nicht bei uns

Pokémon TCG Pocket und McDonald’s haben sich in den USA eine Belohnung beim Kauf von Happy Meals überlegt.

Keine drei Monate nach der Veröffentlichung ist es schon so weit und Pokémon TCG Pocket schafft es im Rahmen einer Kollaboration in unsere reale Welt. Wenn das mal nicht ein Erfolg für das junge Mobile-Game ist. Die Aktion klingt ziemlich cool, aber leider schauen wir dabei in die Röhre.

Diese Belohnungen gibt’s bei Pokémon TCG Pocket x McDonald’s

Der offizielle Account von McDonald’s hat über das soziale Netzwerk X, ehemals Twitter, die Kollaboration mit Pokémon TCG Pocket angekündigt.

Weil Pokémon TCG Pocket ein Mobile-Game ist, fallen die Belohnungen bei dieser Kollaboration rein virtuell aus. So erwarten Käufer*innen des Happy Meals 24 Pack-Sanduhren sowie 12 Wunder-Ausdauer. Das entspricht zwei Boosterpackungen und einer Wunderwahl.

Um von der Aktion zu profitieren, muss die Kundschaft das Happy Meal über die offizielle McDonald’s-App in den USA bestellen. Danach folgt ein einlösbarer Code, der die Belohnungen in der App freischaltet.

Während die Pack-Sanduhren und die Wunder-Ausdauer ganz nette Mittel sind, um schneller an Karten aus Boosterpackungen zu gelangen, sind in der Aktion keine einzigartigen Karten enthalten.

Kommt die Aktion nach Deutschland?

Wir haben bei McDonald's nachgefragt und die Information erhalten, dass es bei uns keine Verknüpfung in die TCG Pocket-App geben wird. Das ist ziemlich schade, besonders da sich das Happy Meal auch bei uns gerade jetzt für Sammler*innen von Pokémon-Karten lohnt.

Pokémon TCG Pocket: Neues Booster-Pack bringt über 80 neue Karten und so sehen sie aus

Autoplay

Aktuelle Pokémon TCG-Aktion in Deutschland

Tatsächlich gehen Pokémon-Fans nämlich aktuell während eines Besuchs bei McDonald’s auch hierzulande nicht leer aus. Letztes Jahr haben wir euch von einer Kollaboration berichtet, die in Frankreich stattgefunden hat – die schafft es nun in die Lokale nach Deutschland:

Ab dem 23. Januar 2025 bekommt ihr pro Happy Meal eine besondere Mini-Boosterpackung, die drei gewöhnliche sowie eine holografische Pokémon-Karte beinhaltet. Das übergreifende Thema der Karten sind Drachen-Pokémon, weil vom 10. Februar 2024 bis 28. Januar 2025 das chinesische Jahr des Holzdrachens ist.

Diese Mini-Boosterpackungen haben allerdings nichts mit Pokémon TCG Pocket zu tun, weil sie zum physischen Sammelkartenspiel gehören.

An der Stelle sind wir gespannt, was die GamePro-Community macht: Stattet ihr Mäcces aufgrund der Pokémon-Karten mal wieder einen Besuch ab oder sind solche Aktionen nichts für euch?