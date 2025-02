Pokémon TCG Pocket-Fans ärgern sich zunehmend darüber, dass das Spiel so langsam ist - und ein Feature ist besonders schmerzhaft

Pokémon TCG Pocket feiert seit über drei Monaten Erfolge, doch unbequeme Elemente werden nicht verbessert.

Seit seinem Release im Herbst letzten Jahres hat Pokémon TCG Pocket große Erfolge gefeiert und eine aktive Community um sich geschart. Von Gelegenheitsspieler*innen bis hin zu Pokémon-Profis sind alle mit dabei. Das bedeutet jedoch nicht, dass das junge Mobile-Game fehlerfrei ist.

Ganz im Gegenteil: Einige Features von Pokémon TCG Pocket werden schon länger kritisiert. Auch wir haben uns schon mehrfach darüber Gedanken gemacht und für euch in diesen Artikeln aufbereitet:

Das Spiel ist langsam und ein Feature zeigt das besonders deutlich

Ein weiterer Punkt, an dem sich die Community stört, ist das Tempo des Spiels. Zwar laggt die App im Normalfall nicht pausenlos herum, jedoch müsst ihr euch für die meisten Aktionen durch mehrere Bildschirme sowie Felder klicken und euch darüber hinaus nicht überspringbare Animationen anschauen.

Wer beim täglichen Einloggen mehrere Booster-Packungen öffnet, in die Wunderwahl reinschaut und die täglichen Missionen erledigt, weiß bestimmt, wovon wir sprechen.

Als wären die bereits genannten Punkte noch nicht genug, macht sich dieses langgezogene Tempo insbesondere bei einem Feature bemerkbar, das eigentlich positiv auffallen sollte: dem Öffnen von Promo-Packungen.

Das Problem beim Öffnen von Promo-Packungen

Wenn ihr die letzte Woche damit verbracht habt, beim Promo-Event auf Cresselia-ex-Karten zu hoffen, habt ihr es bestimmt schon erlebt. Für alle anderen erklären wir den Prozess:

Im Rahmen bestimmter Events winken potenziell Promo-Packungen als Belohnung. Darin befindet sich jeweils eine von fünf möglichen Promo-Karten, die ihr teilweise nur über die besagten Events verdienen könnt.

Weil die Promo-Events mehrere Karten beinhalten, kann es eine Weile dauern, bis ihr eure gewünschten Karten zieht oder sogar alle Exemplare sammelt. Eine Funktion, um alle auf einmal zu öffnen, gibt es nicht. Ihr müsst jede Promo-Packung einzeln aufreißen und die verschiedenen Animationen abspielen lassen.

Deswegen ist die ganze Angelegenheit auch so langwierig und mühsam. Die Belohnung wird zur Arbeit, das Sammeln der Karten macht weniger Spaß. Ihr könnt euch wahrscheinlich vorstellen, wie wenig ich mich über mein sechstes Chelast aus den Promo-Päckchen gefreut habe, während Cresselia ex noch auf sich warten ließ.

In den Kommentaren unter unserem verlinkten Reddit-Thread vernehmen wir einige unzufriedene Stimmen. Der Redditor YammaTamma teilt die Beobachtung, dass das Spiel seit seinem Release kaum optimiert wurde. Wenn wir auf die vielen Kinderkrankheiten von TCG Pocket wie etwa dem immer noch fehlenden Dark Mode blicken, können wir uns dem nur anschließen.

Ganz so änderungsresistent scheinen die Entwickler*innen von Creatures Inc. und DeNA dann doch nicht zu sein. So wurde die Tausch-Funktion bei deren Einführung drei Monate nach Release ebenfalls kritisiert, weil die Kosten für einen Tausch zu hoch und der Nutzen davon zu gering sei.

Dazu haben die Entwickler*innen jedoch bereits ein Statement veröffentlicht, das auf Besserung hoffen lässt. Hoffentlich überträgt sich dieser Wille zur Änderung auch auf weitere Elemente des Spiels.

Welche UI-Entscheidungen von Pokémon TCG Pocket liegen euch schwer im Magen?