Es gibt 7 Pokémon, die ihre Typen durch Attacken komplett verlieren können und das sind sie

Es gibt sieben Pokémon, die ihren Typ im Kampf verlieren können.

Jedes Pokémon und jede Attacke hat mindestens einen Typ wie Feuer, Wasser, Geist und Co. Diese Elemente sind wichtig, denn daraus ergeben sich verschiedene Stärken und Schwächen – wie bei Schere-Stein-Papier. Es gibt aber ein paar wenige Pokémon, die ihre Typen zwischenzeitlich verlieren können.

7 Pokémon können ihre Typen abgeben

Die Kämpfe in den Pokémon-Spielen funktionieren tatsächlich nach einem sehr umfangreichen Prinzip. Mittlerweile gibt es ganze 18 Typen, die darüber entscheiden, ob bestimmte Angriffe besonders stark oder besonders schwach gegen bestimmte Pokémon sind.

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Es gibt aber auch eine Reihe von Angriffen und Aktionen, die dem anwendenden Pokémon einen Typ entziehen können. Ein Beispiel ist etwa die Attacke "Zweifachladung" von Pamomamo. Dabei entlädt es sich so stark, dass es hinterher den Typ "Elektro" verliert.

Da Pamomamo aber auch noch den Typ "Kampf" hat, ist er nach der Attacke nicht völlig typenlos. Bei manch anderen Attacken sieht es ganz ähnlich aus. Wie der TikToker "presentlp" in einem Video erklärt, gibt es aber auch sieben Pokémon, die ihren Typ tatsächlich komplett verlieren können.

Das Video findet ihr hier:

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In erster Linie hat das mit der Attacke "Ausbrennen" zu tun, die es seit der 7. Generation gibt. Diese bewirkt, dass der Anwender den Typ "Feuer" vorübergehend verliert. Fünf Pokémon können so ohne Typ dastehen:

Fukano

Arkani

Feurigel

Igelavar

Tornupto

Dazu kommen noch die beiden Flug-Pokémon Lavados und Ho-Oh. Die können mit "Ausbrennen" den Feuertyp abgeben und zusätzlich mit "Ruheort" auch noch ihren Flugtypen verlieren. Sie haben dann keinen Typen mehr und damit auch keine Typschwächen und -stärken.

Wie ein User in den Kommentaren unter dem Video anmerkt, müssten es eigentlich acht Pokémon sein. Diese Regeln treffen nämlich auch auf Ditto zu, wenn es sich in eines der aufgeführten Pokémon verwandelt. Ob das zählt, ist allerdings Ansichtssache.

Habt ihr gewusst, dass Pokémon ihren Typen komplett verlieren können?