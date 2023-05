Ash kann sich entspannen - Der Preis geht nicht an ihn.

Welches Pokémon ist das stärkste? Oder das coolste? Altbekannte Fragen. Fans widmeten sich jetzt aber lieber einem ganz anderen Thema: Wer hat die dümmsten Schuhe in der Reihe? Fällt euch da auf Anhieb jemand ein oder habt ihr noch gar nicht auf die Fußbekleidung in den Reihe geachtet? Kein Problem - In einem Wettbewerb wurde das nun ein für alle mal geklärt

Wettbewerb zur Wahl der dümmsten Schuhe in Pokémon

Der Modefrage widmeten sich Fans auf Twitter. User Casey (@casey-closed) brachte das Ganze ins Rollen. Sie fragte nicht nur offen nach den dümmsten Schuhen im Poké-Universum oder postete eine einfache Umfrage mit vier Antwortmöglichkeiten. Stattdessen startete der Fan gleich einen Wettbewerb in mehreren Runden.

In der ersten Runde traten unter anderem Perla, die Anführerin des Perl-Clans, gegen Mary aus der Galar-Region und Arenaleiter Kamillo gegen Gladio von Team Skull an. Fans mussten wählen und sollten dabei wirklich nur auf die Schuhe achten.

Perla trat schließlich im Finale gegen die Zwillinge Hin und Her an - und setzte sich gegen die beiden durch. Die zweifelhafte Ehre ging also an die Perl Clan-Chefin aus der Hisui-Region, beziehungsweise ihre roten Treter.

Im Tweet könnt ihr euch diese noch mal aus der Nähe anschauen.

Die Treter sind doch gar nicht so dumm? Womöglich findet ihr ja Gefallen an Perlas Schuhwerk und würdet sogar selbst gerne eure Füße reinstecken? Wir können es euch nicht verübeln, schließlich ist Mode auch immer Geschmackssache und dieser Wettbewerb mit einem Augenzwinkern zu sehen. Witzig ist die Frage so oder so, wie wir finden.

Was sagt ihr? Ist dieser zweifelhafte Sieg verdient? Oder welche Schuhe aus dem Pokémon-Universum fallen euch noch ein?