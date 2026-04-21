Wann kommt Pokémon Wind und Welle? Eine harmlose Anime-Ankündigung grenzt den Release-Zeitraum weiter ein

Pokémon Wind und Welle: Anime verrät wohl, dass Gen 10 erst spät im neuen Jahr seinen Release feiert. (© The Pokémon Company)

Im vergangenen Februar wurde zum Pokémon Day wie erwartet die 10. Taschenmonster-Generation enthüllt: Mit "Wind und Welle" (engl. Titel: "Winds and Waves") entführt uns The Pokémon Company erneut in eine offene Spielwelt auf der Switch 2.

Offen ließ die Vorstellung allerdings, wann genau Pokémon Wind und Welle erscheinen soll – lediglich 2027 wurde als Release-Zeitfenster genannt. Eine harmlos wirkende Ankündigung zum Pokémon-Anime gibt uns jetzt einen weiteren Hinweis zum Termin.

3:32 Pokémon Wind und Welle: Erster Trailer zeigt die neue Spielwelt und schicke Switch 2-Grafik

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Die Karmesin und Purpur-Ära endet April 2027

So hat der offizielle X-Account des Pokémon-Franchise mit einem Teaser-Poster angekündigt, dass der nächste Arc zur Pokémon Horizonte-Serie auf den Namen "Wonder Voyage" (dt.: "Wunderreise") hören wird.

Start der vierten Staffel ist demnach am 22. Mai 2026 – und genau darin liegt auch der Hinweis auf das Release-Fenster für Pokémon Wind und Welle.

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Denn eine solche Pokémon-Staffel läuft für etwas weniger als ein Jahr; damit endet die Ära von Pokémon Karmesin und Purpur im April 2027. Die darauf folgende Anime-Season, die uns wiederum die Taschenmonster aus Wind und Welle vorstellt, dürfte demnach wiederum erst im Mai 2028 erscheinen.

Zusammen mit dem bestätigten Releasejahr 2027 deutet das also auf einen Launch zwischen dem Ende des Wonder-Voyage-Arcs und dem Start der nächsten Anime-Arc hin. Das realistische Zeitfenster für Pokémon Winds and Waves ist damit der Herbst 2027, wobei November 2027 vermutlich die plausibelste Option darstellt.

Natürlich besteht auch die theoretische Möglichkeit, dass Wind und Welle bereits im April 2027 herauskommt und das Spiel gegenüber dem Anime deutlich vorzieht. Aber auch die Tradition spricht dagegen, denn The Pokémon Company bringt neue Hauptspiele in der Regel in oder um den November-Monat herum heraus – die Anime-Ankündigung macht das nur noch wahrscheinlicher.

Was wünscht ihr euch für den Release von Pokémon Wind und Welle?