Pokémon Wind und Welle: Wenn ihr den Trailer bei Minute 1:48 anhaltet, könnt ihr den neuen Look von Schwester Joy sehen

Pokémon Wind und Welle werfen ihre Schatten voraus und die sehen teilweise ganz schön anders aus.

Dass Pokémon irgendwann in die 10. Generation startet, war klar. Jetzt wissen wir aber auch, dass es dieses Jahr nicht mehr passiert. Pokémon Wind und Welle werden erst im nächsten Jahr veröffentlicht. Aber der Trailer hält jetzt schon die eine oder andere Überraschung bereit. Wie zum Beispiel den neuen, ungewohnten Look von Schwester Joy.

Schwester Joy sieht im neuen Pokémon Wind und Welle ganz anders aus

Der erste richtige Trailer zu Wind und Welle fällt ganz schön lang aus und zeigt bereits eine ganze Menge aus der neuen Spielwelt. Aber eine kleine Neuerung fällt gar nicht so sehr ins Auge, weil sie nur kurz im Hintergrund zu sehen ist. Aber haltet doch einfach mal diesen Trailer in Minute 1:48 an:

In diesem Augenblick können wir nicht nur das neu designte Pokémon-Center erkennen, sondern auch Schwester Joy. Ja genau: Die Krankenschwester, die euch seit Jahr und Tag zur Seite steht, um eure verletzten Pokémon zu heilen. Nur, dass sie jetzt eben etwas anders aussieht.

Ihr erinnert euch wahrscheinlich: Normalerweise trägt Schwester Joy in den Pokémon-Spielen ein recht klassisches Krankenschwester-Outfit, zumindest meistens. Dazu kommen die Haare, die in einer ungewöhnlichen Frisur als doppelte Ring-Pferdeschwänze zusammengebunden sind.

Das alles scheint dieses Mal aber nicht der Fall oder anders zu sein. Zumindest können wir hier sehen, dass Schwester Joy eine sehr sommerliche Kopfbedeckung trägt, die wie eine Mischung aus Sonnenhut und Tropenhelm anmutet. Passend zur neuen Region, die möglicherweise an die Philippinen angelehnt ist.

Hier könnt ihr den frischen Look von Schwester Joy in Pokémon Wind und Welle bewundern.

Außerdem hat Schwester Joy offenbar recht viel Zeit in der Sonne verbracht und an ihrem Bräunungsfaktor gearbeitet. Dazu kommt auch noch eine neue Frisur: Wir sehen sie zwar nur kurz und von der Seite, aber das hier erinnert eher an einen losen Pferdeschwanz als an die beiden ringförmigen Zöpfe von früher.

Bevor ihr völlig ausflippt: So ganz neu und ungewöhnlich ist es natürlich nicht, dass Schwester Joy anders aussieht. In letzter Zeit haben Game Freak und Nintendo zumindest immer mal wieder das eine oder andere Experiment mit ihrem Look gewagt. In Pokémon-Legenden: Z-A gab es verschiedene Varianten, je nachdem, wo ihr Joy getroffen habt.

In Pokémon Karmesin und Purpur, beziehungsweise dem DLC dazu, gab es in der Kitakami-Provinz eine Schwester Joy, die demonstrativ auf ihrem Smartphone herumgescrollt hat, während ihr eigentlich in ein Gespräch mit ihr vertieft wart:

Wann und wo erscheint Wind und Welle? Dieses Jahr wird es nichts mehr und es gibt auch noch kein ganz konkretes Release-Datum. Aber offiziell wurde zumindest schon einmal bekannt gegeben, dass das neue Mainline-Pokémon-Spiel im Jahr 2027 veröffentlicht wird. Und zwar exklusiv für die Nintendo Switch 2. Habt ihr bisher nur die erste Switch, könnt ihr den Gen 10-Titel damit also nicht mehr spielen.

Freut ihr euch auf Wind und Welle? Was haltet ihr vom neuen Schwester Joy-Look?