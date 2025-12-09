Pokémon Winds + Waves-Reveal naht - Alles spricht dafür, dass Gen 10 an diesem Tag enthüllt wird

Wann könnte die 10. Pokemon-Generation enthüllt werden?

Die 9. Pokémon-Generation alias Pokémon Karmesin/Purpur ist nun ganze drei Jahre alt – es wird also Zeit für Gen 10! Dem sogenannten Tera-Leak zufolge tragen die kommenden (noch nicht bestätigten) Editionen den Namen Pokémon Winds & Waves und erscheinen angeblich 2026 exklusiv für die Nintendo Switch 2.

Basierend darauf können wir auf einen möglichen Enthüllungstermin spekulieren. Also schauen wir doch mal in die Glaskugel: Wann könnte Pokémon Winds & Waves bzw. die 10. Generation offiziell angekündigt werden?

Pokémon Winds & Waves - Reveal am Pokémon Day 2026 sehr wahrscheinlich

Gehen wir davon aus, dass der Leak recht behält und Winds & Waves wirklich 2026 für die Nintendo Switch 2 aufschlägt, dann halten wir einen Reveal am Pokémon Day für sehr wahrscheinlich.

Der nächste Pokémon Day findet am 27. Februar 2026 statt

statt Traditionell dürfte an diesem Tag ein Pokémon Presents-Event stattfinden

1:41 Pokémon-Legenden Z-A enthüllt Mega-Lucario Z für den ersten DLC Mega Dimension

The Pokémon Company hat bislang zwar kein Pokémon Presents-Event zum Pokémon Day bestätigt, dieser dürfte allerdings auch für den 27. Februar 2026 gesetzt sein, schlicht und einfach, weil seit 2021 immer ein Presents-Livestream rundum den Pokémon Day abgehalten wurde (via PokéWiki).

Im Zuge der Februar-Ausgaben von Pokémon Presents wurden in den letzten Jahren stets große neue Pokémon-Ableger enthüllt, die dann einige Monate später, am Ende des jeweiligen Reveal-Jahres, auf den Markt kamen.

So wurde Pokémon Karmesin/Purpur im Rahmen des Pokémon Days 2022 offiziell vorgestellt und erschien dann schließlich im November 2022. Die Enthüllung von Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle fand ebenfalls im Rahmen eines Pokémon Days (im Februar 2021) statt; im November 2021 kamen die Neuauflagen dann schließlich auf den Markt.

Das Muster ist also klar: Wenn wir davon ausgehen, dass Pokémon Winds & Waves im November oder Oktober 2026 aufschlägt, ist ein Reveal am Pokémon Day 2026 sehr wahrscheinlich.

Aber an dieser Stelle der Hinweis: Hierbei handelt es sich lediglich um Spekulation, die wiederum auf einem Leak basiert. Genießt diese Angaben also mit Vorsicht.

Wie GamePro mit illegalen Hacking-Angriffen umgeht: Die Situation rund um Game Freak ist nicht mit normalen Leaks zu vergleichen. Geht es sonst meist um Insider, die Informationen weitergeben, liegt hier eine Straftat vor. Zwar ist die Situation aktuell noch nicht in Gänze einsehbar, es ist jedoch möglich, dass neben Gameplay-Assets und Release-Plänen auch private, teils finanzielle Informationen von Mitarbeiter*innen von Game Freak betroffen sind. GamePro wird Berichterstattung zum Hacker-Angriff leisten, aber keine Spielszenen zeigen oder auf die geleakten Dateien verlinken. Die gestohlenen Daten sind jetzt öffentlich und verschwinden nicht, wenn wir das Thema ignorieren. Wir sehen es als unsere journalistische Pflicht an, die veröffentlichten Informationen sowie deren illegale Beschaffung und mögliche Konsequenzen für euch aufzuarbeiten und einzuordnen.

Pokémon Winds & Waves soll laut Informationen aus besagtem Tera-Leak in einer von Indonesien und Südostasien inspirierten Region angesiedelt sein. Rundenbasierte Kämpfe kehren angeblich zurück, werden aber mit neuen Elementen wie wetterbasierte Attacken aufgepeppt. Neuesten Gerüchten zufolge bewegen wir uns mithilfe eines Rotom-Scooters durch die Spielwelt, mit dem wir nicht nur rollen, sondern auch fliegen oder übers Wasser surfen können.

Was erhofft ihr euch von der 10. Pokémon-Generation? Glaubt ihr, dass Game Freak sich die Kritik von Karmesin/Purpur zu Herzen genommen hat?