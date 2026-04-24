Pop Mart eröffnet dieses Jahr drei weitere Stores in Deutschland und diese zwei Städte sind jetzt schon bekannt

Der Labubu-Hersteller baut seine Präsenz in Deutschland aus. Zwei der drei neuen Stores öffnen in Nordrhein-Westfalen.

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Jonas Herrmann
24.04.2026 | 11:55 Uhr

Pop Mart soll drei weitere Filialen in Deutschland eröffnen. (Bild: Andy FengImago) Pop Mart soll drei weitere Filialen in Deutschland eröffnen. (Bild: Andy Feng/Imago)

Der große Labubu-Hype ist zwar schon wieder abgeklungen, trotzdem sind die Produkte des chinesischen Spielzeugherstellers Pop Mart weiter beliebt. Und bald auch bei uns noch besser verfügbar. Drei neue Stores sind nämlich in Deutschland geplant.

Pop Mart eröffnet drei weitere Filialen

Wenn 2026 das Jahr des Feuerpferdes ist, dann war 2025 wohl definitiv das Jahr der Labubus. Die kleinen Monsterpuppen waren ein riesiges, globales Phänomen und brachten sogar Supermarkthersteller dazu, eigene Kleidung für die Figuren zu designen.

Video starten 0:10 Neue Labubu-Serie: Pop Mart zeigt die "Pin for Love"-Monster

Ein wichtiger Teil des Hypes war die extreme Seltenheit der Blind Boxes. In Deutschland gab es lange überhaupt keinen offiziellen Store und neue Kollektionen waren meist in wenigen Minuten restlos ausverkauft.

Mittlerweile gibt es in Berlin sogar zwei Filialen vom Hersteller Pop Mart und in Hamburg wurde ebenfalls eine eröffnet. Demnächst soll sich diese Zahl allerdings verdoppeln, wie Pop Mart selbst verkündet hat.

Wie die TikTokerin "keepingupwithxenia" in einem Video erzählt, wurde in einer Instagram-Story verraten, dass drei neue Stores in Deutschland öffnen werden. Zwei der drei neuen Standorte sollen dabei auch schon feststehen.

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Demnach sollen Geschäfte in Düsseldorf und Köln eröffnet werden. Labubu-Fans aus Nordrhein-Westfalen haben also gleich doppelt Grund zu feiern. Laut einem Gerücht könnte der dritte Standort Oberhausen sein. Strategisch würde das aber wohl wenig Sinn ergeben, da dann drei Läden nahezu in unmittelbarer Nachbarschaft wären.

Die TikTokerin hält daher etwa Städte wie Stuttgart oder München für realistischer. Diese gehören zu den größten und meistbesuchten in Deutschland und man würde so gewissermaßen alle vier Himmelsrichtungen abdecken.

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Auch Frankfurt käme als Metropole in Frage. Neben der Wahl des Standortes spielen aber natürlich auch andere Faktoren wie die Verfügbarkeit von geeigneten Ladenflächen und deren Mietpreise eine wichtige Rolle.

In welcher Stadt würdet ihr euch einen Pop Mart wünschen? Seid ihr noch Fans der Labubus oder ist auch bei euch der Hype verflogen?

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