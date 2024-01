Prince of Persia: The Lost Crown Map - Interaktive Karte zeigt euch alle Gebiete, Bäume und mehr

Wir zeigen euch die komplette Map von PoP: The Lost Crown.

In den verzweigten Gängen und Gebieten von Prince of Persia: The Lost Crown könnt ihr trotz einer sehr guten Map schnell einmal den Überblick verlieren – erst recht, wenn ihr auf der Suche nach ganz bestimmten Items seid oder wissen wollt, was euch wo im Spiel erwartet.

Unsere polnischen Kolleg*innen von GamePressure haben praktischerweise eine ganz hervorragende interaktive Karte gebastelt, die euch auf dem Weg durch das Metroidvania eine tolle Hilfe bietet:

Das bietet die interaktive Map

Alle Gebiete: In The Lost Crown reist ihr mit Sargon durch insgesamt 10 Gebiete. Hinzu kommt ein Prolog-Areal und ein Gebiet, das euch am Spielende erwartet und das nicht auf der Spielkarte eingezeichnet ist.

Neben den Gebieten liefert die Karte allerdings noch allerhand weitere Infos. Darunter:

Bosse

Schnellreisepunkte

Wak-Wak-Bäume

Nebenquests

Shops

Goldene Münzen

Als Anmerkung sei erwähnt, dass die interaktive Karte von GamePressure derzeit noch nicht vollständig ist und stetig aktualisiert wird.

Warum sich die Erkundung der Map überaus lohnt und viel Spielspaß bringt, erfahrt ihr im GamePro-Test und hier im Video:

13:55 Prince of Persia - Vorschau-Video zu The Lost Crown

Spielzeit und Hauptmissionen - So weit seid ihr in der Story

Wie lange ihr euch in der Spielwelt von The Lost Crown aufhalten könnt, erfahrt ihr dediziert samt aller Hauptmissionen im oben verlinkten Artikel.

Das neue Prince of Persia ist am 18. Januar 2024 für PS4, PS5, Xbox-Konsolen, Nintendo Switch und PC erschienen und war zugleich das erste Spiele-Highlight im neuen Jahr. Mit dem Remake zu The Sands of Time befindet sich derweil noch ein weiterer Ableger bei Ubisoft in Entwicklung, um den es jedoch nach einer eher holprigen Entstehungsgeschichte in den vergangenen Monaten recht still geworden ist.

Welches Metroidvania hat für euch die beste und übersichtlichste Map? Verratet es uns in den Kommentaren.