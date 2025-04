"Ich habe es heute Abend runtergeladen und schon 8 Stunden gespielt" - Dieser Hit ist erst seit Kurzem bei PS Plus und begeistert jetzt schon zahlreiche Spieler

Mit PS Plus Extra oder Premium könnt ihr Prince of Persia: The Lost Crown seit dem 18. März 2025 spielen.

Obwohl die neuen April-Spiele für die Extra- und Premium-Stufen von PS Plus mit Release am 15. April bereits vor der Türe stehen, hat es ein März-Titel den Abonnent*innen aktuell besonders angetan. Dabei handelt es sich um ein gelungenes Metroidvania eines bekannten Franchises, das im letzten Jahr trotz guter Bewertungen etwas unter dem Radar gelaufen ist.

PS Plus-Fans freuen sich über Prince of Persia: The Lost Crown

Seit dem 18. März 2025 ist das Spiel Bestandteil der PS-Plus-Extra-Spielbibliothek, auf die auch Premium-Mitglieder Zugriff haben. In unserem Test auf GamePro konnte The Lost Crown trotz oder auch dank neuem Genre und Protagonisten satte 86 Punkte erreichen. Was uns genau überzeugt hat, könnt ihr hier nachlesen beziehungsweise -schauen:

13:55 Prince of Persia - Vorschau-Video zu The Lost Crown

Meinungen aus der Community

Weil das Spiel durch seine Aufnahme in die PS-Plus-Spielbibliothek nun einem breiteren Publikum zur Verfügung steht, teilt das seine frischen Eindrücke mehr als ein Jahr nach dem ursprünglichen Release im Internet. So hat der Redditor Few-Guarantee2088 einen Thread erstellt, in dem er das Spiel lobt.

Mehrere User schließen sich der Meinung von Few-Guarantee2088 an. So mag der User actstunt The Lost Crown insbesondere wegen des herausfordernden Kampfsystems sowie der stilistischen Grafik. Alles fühle sich einfach glatt ein.

Auch für den Redditor brownfever37 sei das Spiel einfach nur phänomenal. Gleichzeitig verrät der User, weshalb er The Lost Crown erst jetzt ausprobiert hat: Der Glaube in den Publisher und Entwicklungsstudio Ubisoft sei einfach zu gering.

Darum geht’s in Prince of Persia: The Lost Crown

In The Lost Crown schlüpft ihr nicht in die Rolle eines Prinzen, sondern in dessen Beschützer namens Sargon. Es gilt, die entführte Hoheit zu retten. Die Geschichte ist vor allem Mittel zum Zweck, der da ein gelungenes Metroidvania-Abenteuer wäre.

Genretypisch bewegt ihr euch mit Sargon geschwind über eine große Karte, die ihr mit neuen Fähigkeiten immer weiter aufdeckt. Neben der Erkundung spielen auch die Kämpfe gegen die zahlreichen Gegner*innen eine wichtige Rolle. Dafür stehen euch im Kampfsystem unterschiedliche Möglichkeiten wie etwa Konter zur Verfügung.

Wenn ihr also Lust auf ein grundsolides Metroidvania habt, ist Prince of Persia: The Lost Crown einen Blick wert – vor allem, wenn ihr ein Abo für PS Plus Extra oder Premium habt. Das Spiel ist ursprünglich am 18. Januar 2024 für Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series und PCs erschienen.

Habt ihr bereits in Prince of Persia: The Lost Crown reingeschnuppert oder sogar schon früher das gesamte Spiel durchgespielt und falls ja, wie gefällt es euch?