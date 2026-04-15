Professor Layton und die neue Welt des Dampfes: Release und alle Infos zum neuen Rätsel-Highlight von Level-5

Die wichtigsten Infos zum neuen Professor Layton.

Wenn ihr einen Nintendo DS oder 3DS besessen habt, werdet ihr vermutlich von der Professor Layton-Reihe gehört haben. Die Rätsel-Adventures waren mit ihrer Mischung aus knackigen Kopfnüssen und schönen Abenteuergeschichten sehr beliebt. Noch in diesem Jahr kehren Layton und sein Freund Luke zurück, diesmal sogar auf den “großen” Konsolen.

Release: Wann erscheint das neue Professor Layton?

Der neue Teil trägt den wunderbar eingängigen Titel Professor Layton und die neue Welt des Dampfes. Die Veröffentlichung ist für Ende 2026 für Switch (2), PS5 und PC geplant.

Die Zeit der Nintendo-Exklusivität ist also vorbei! Ein genaues Datum gibt es aktuell noch nicht, aber wir aktualisieren diesen Artikel, sobald es konkrete Infos gibt.

3:43 Professor Layton und die neue Welt des Dampfes: Neuer Trailer zum siebten Teil der Reihe bestätigt Release für PS5 und PC

Autoplay

Die Hauptrollen übernehmen wieder Professor Hershel Layton und sein Begleiter Luke Triton. Ein Jahr nach den Geschehnissen des Vorgängers Professor Layton und die verlorene Zukunft trifft sich das Duo erneut, um in der US-amerikanischen Stadt Steam Bison ein großes Mysterium zu lüften.

Falls ihr bei der emotionalen Verabschiedung damals die ein oder andere Träne verdrückt habt, könnt ihr also beruhigt aufatmen! Oder auch nicht, denn in der neuen Welt dreht sich alles um Dampfmaschinen, qualmende Schornsteine und industriellen Fortschritt.

Das erwartet euch im neuen Abenteuer

Grundsätzlich bleibt sich die Serie auch mit dem nächsten Teil treu. Das bedeutet vor allem: Rätsel, Rätsel und noch mehr Rätsel! Laut Entwickler Level-5 erwarten euch in Die Neue Welt des Dampfes so viele Puzzles, wie noch nie zuvor.

Umgesetzt werden die Knobelaufgaben von der bekannten Gruppe QuizKnock. Dahinter stecken mehrere kreative Köpfe aus Japan, die seit 2016 unter anderem einen erfolgreichen YouTube-Kanal zum Thema Rätsel betreiben.

Folgende Features hat Level-5 bestätigt:

die meisten Rätsel der Serien-Geschichte

Tipps und Notizen für Rätsel

Modus: Coin Radar

eine Weltkarte von Steam Bison

verbesserte Fortbewegung

durch gelöste Rätsel soll sich die Stadt verändern

neue Charaktere

Zwischensequenzen in 3D

Mausunterstützung (außer auf der Switch 1)

(japanische) Vertonung bestätigt

Während ihr also der Handlung folgt und die Geheimnisse der Stadt lüftet, werdet ihr immer wieder vor Aufgaben gestellt, die Minispielen ähneln. Ein paar Eindrücke davon könnt ihr bereits in den veröffentlichten Trailern erhaschen.

Zu sehen waren etwa Schieberätsel, kleine Schleichpassagen, Logik-Puzzles und vieles mehr. Wie gut Professor Layton und die Neue Welt des Dampfes am Ende wird, hängt sicherlich hauptsächlich davon ab, wie abwechslungsreich die Challenges am werden.

Was denkt ihr: Freut ihr euch auf das neue Professor Layton?