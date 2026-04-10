Professor Layton und die neue Welt des Dampfes: Release für PS5 und PC bestätigt, aber ein bisschen Geduld braucht ihr noch

Professor Layton wagt den Schritt aus dem Nintendo-Universum und erscheint auch für PS5 und PC.

Mit Professor Layton und die neue Welt des Dampfes bekommt die beliebte Rätselreihe endlich einen neuen “großen” Ableger. Bisher war der schlaue Held mit seinem Begleiter Luke nämlich nur auf Nintendo-Handhelds unterwegs, doch Ende 2026 geht’s neben der Nintendo Switch und Switch 2 auch auf der PlayStation 5 und dem PC weiter.

Das gibt's neues zu Professor Layton

Einen konkreten Termin möchte das Studio noch nicht verraten, die Entwicklung gehe aber planmäßig voran, heißt es im kürzlichen Level-5 Vision-Showcase, der auf YouTube veröffentlicht wurde. Darüber hinaus wurden der japanische Synchron-Cast näher vorgestellt, dank dem alle Charaktere zum Leben erweckt werden sollen.

3:43 Professor Layton und die neue Welt des Dampfes: Neuer Trailer zum siebten Teil der Reihe bestätigt Release für PS5 und PC

Autoplay

Thematisch verschlägt es das Ermittler-Duo diesmal in die komplett neue US-Stadt Steam Bison, in der sich alles um titelgebende Dampfmaschinen und Technologie dreht. Wie immer wird euch der neue Teil vor jede Menge Kopfnüsse stellen.

Laut Level-5 erwarten euch die meisten Rätsel, die es bisher in einem Professor Layton-Spiel gegeben hat. Damit es nicht zu frustrierend wird, soll es auch Tipps und Notiz-Funktionen im Spiel geben.

Außerdem verspricht die aktuelle Präsentation überarbeitete Bewegung der Spielfiguren, schicke 3D-Zwischensequenzen, neue Begleit-Charaktere und Maus-Unterstützung – außer in der Fassung für die Nintendo Switch 1.

Was die neuen Cutscenes betrifft, könnt ihr euch im oben eingebundenen Trailer bereits selbst einen Eindruck machen – und das lohnt sich. Was die Inszenierung angeht, scheint der mittlerweile siebte Teil der Reihe eine ganze Schippe draufzulegen.

Wenn alles glatt geht, dürfen sich Rätsel-Fans auf ein echtes Highlight in diesem Jahr einstellen. Da kommt es natürlich sehr gelegen, dass ein Release für PS5 und PC die Zielgruppe von der bisherigen Nintendo DS-Fanbase noch einmal ordentlich erweitern dürfte.

Was denkt ihr: Freut ihr euch auf Professor Layton and the New World of Steam oder sind Rätsel eher nichts für euch?