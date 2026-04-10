Professor Layton und die neue Welt des Dampfes: Release für PS5 und PC bestätigt, aber ein bisschen Geduld braucht ihr noch

Noch in diesem Jahr könnt ihr mit Professor Layton und die neue Welt des Dampfes wieder losrätseln – diesmal sogar außerhalb des Nintendo-Kosmos!

Maximilian Franke
10.04.2026 | 17:20 Uhr

Professor Layton wagt den Schritt aus dem Nintendo-Universum und erscheint auch für PS5 und PC. Professor Layton wagt den Schritt aus dem Nintendo-Universum und erscheint auch für PS5 und PC.

Mit Professor Layton und die neue Welt des Dampfes bekommt die beliebte Rätselreihe endlich einen neuen “großen” Ableger. Bisher war der schlaue Held mit seinem Begleiter Luke nämlich nur auf Nintendo-Handhelds unterwegs, doch Ende 2026 geht’s neben der Nintendo Switch und Switch 2 auch auf der PlayStation 5 und dem PC weiter.

Das gibt's neues zu Professor Layton

Einen konkreten Termin möchte das Studio noch nicht verraten, die Entwicklung gehe aber planmäßig voran, heißt es im kürzlichen Level-5 Vision-Showcase, der auf YouTube veröffentlicht wurde. Darüber hinaus wurden der japanische Synchron-Cast näher vorgestellt, dank dem alle Charaktere zum Leben erweckt werden sollen.

Video starten 3:43 Professor Layton und die neue Welt des Dampfes: Neuer Trailer zum siebten Teil der Reihe bestätigt Release für PS5 und PC

Thematisch verschlägt es das Ermittler-Duo diesmal in die komplett neue US-Stadt Steam Bison, in der sich alles um titelgebende Dampfmaschinen und Technologie dreht. Wie immer wird euch der neue Teil vor jede Menge Kopfnüsse stellen.

Laut Level-5 erwarten euch die meisten Rätsel, die es bisher in einem Professor Layton-Spiel gegeben hat. Damit es nicht zu frustrierend wird, soll es auch Tipps und Notiz-Funktionen im Spiel geben.

Außerdem verspricht die aktuelle Präsentation überarbeitete Bewegung der Spielfiguren, schicke 3D-Zwischensequenzen, neue Begleit-Charaktere und Maus-Unterstützung – außer in der Fassung für die Nintendo Switch 1.

Auch interessant:
Pokémon Champions lässt uns keine 6vs6-Kämpfe bestreiten und Fans sind nicht begeistert davon - ich aber schon
von Annika Bavendiek
Pokémon-Legenden Z-A-Geheimgeschenke: Alle aktuellen Codes im Überblick (April 2026)
von Sebastian Zeitz
Pokémon Champions Meta: Das Spiel verrät euch, was die beliebtesten Pokémon und Attacken sind – so findet ihr sie
von Maximilian Franke

Was die neuen Cutscenes betrifft, könnt ihr euch im oben eingebundenen Trailer bereits selbst einen Eindruck machen – und das lohnt sich. Was die Inszenierung angeht, scheint der mittlerweile siebte Teil der Reihe eine ganze Schippe draufzulegen.

Wenn alles glatt geht, dürfen sich Rätsel-Fans auf ein echtes Highlight in diesem Jahr einstellen. Da kommt es natürlich sehr gelegen, dass ein Release für PS5 und PC die Zielgruppe von der bisherigen Nintendo DS-Fanbase noch einmal ordentlich erweitern dürfte.

Was denkt ihr: Freut ihr euch auf Professor Layton and the New World of Steam oder sind Rätsel eher nichts für euch?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Professor Layton und die neue Welt des Dampfes

Professor Layton und die neue Welt des Dampfes

Genre: Adventure

Release: 2025 (Switch)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor einer Stunde

Professor Layton und die neue Welt des Dampfes: Release für PS5 und PC bestätigt, aber ein bisschen Geduld braucht ihr noch

vor 3 Stunden

Professor Layton und die neue Welt des Dampfes: Neuer Trailer zum siebten Teil der Reihe bestätigt Release für PS5 und PC

22.10.2025

Mein Spielejahr 2025 ist verflucht: Jetzt wurde auch mein Open World-Highlight auf 2026 verschoben

29.11.2024

Neues Professor Layton: Schaut euch hier Gameplay zum Rätsel-Klassiker für Nintendo Switch an

09.03.2023

Professor Layton bekommt allerersten Switch-Ableger mit neuem Setting
Aktuelle News
alle anzeigen
Fastfood-Kette hat das Crossover zwischen Mario Galaxy Movie und Star Fox schon vor 30 Jahren vorhergesagt

vor 16 Minuten

Fastfood-Kette hat das Crossover zwischen Mario Galaxy Movie und Star Fox schon vor 30 Jahren vorhergesagt
Polizisten untersuchen verdächtige LKWs und es stellt sich raus: Darin befinden sich gestohlene LEGO-Sets im Wert von über 1.000.000 USD

vor einer Stunde

Polizisten untersuchen verdächtige LKWs und es stellt sich raus: Darin befinden sich gestohlene LEGO-Sets im Wert von über 1.000.000 USD
Professor Layton und die neue Welt des Dampfes: Release für PS5 und PC bestätigt, aber ein bisschen Geduld braucht ihr noch

vor einer Stunde

Professor Layton und die neue Welt des Dampfes: Release für PS5 und PC bestätigt, aber ein bisschen Geduld braucht ihr noch
Sony will euch mit neuem Treueprogramm Teil eurer Lieblingsspiele werden lassen, dabei hat die Community gar keinen Bock darauf: Niemand hat danach gefragt

vor einer Stunde

Sony will euch mit neuem Treueprogramm Teil eurer Lieblingsspiele werden lassen, dabei hat die Community gar keinen Bock darauf: "Niemand hat danach gefragt"
mehr anzeigen