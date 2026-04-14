Pokémon Pokopia klärt eines der älteste NPC-Rätsel aus der 1. Generation - Was zum Teufel baut der Typ da mit seinem Machollo in Orania City?

Seit Pokémon Rot und Blau rätseln Fans, was Günther mit seinem Machollo in Orania City baute. Pokopia liefert nach 30 Jahren die Antwort. (© The Pokémon Company)

Wenn ihr die ersten Pokémon-Spiele auf dem Game Boy gespielt habt, erinnert ihr euch vielleicht noch an den alten Mann in Orania City, der mit seinem Machollo auf einem Grundstück etwas baut.

Seit diesem Auftritt vor über 30 Jahren wurde die Baustelle aus Pokémon Rot und Blau nie aufgelöst - erst jetzt beantwortet Pokémon Pokopia mit einem versteckten Interview die Frage, was da eigentlich als Projekt entstehen sollte.

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Ein "Interview" liefert des Rätsels Lösung

In Pokémon Gold und Silber trifft man denselben Mann erneut. Er ist älter geworden, sein Machollo inzwischen zu einem Maschock herangewachsen, und das Bauprojekt immer noch nicht abgeschlossen, da ihm das Geld dafür fehlt. Danach verliert sich die Spur für rund drei Jahrzehnte Seriengeschichte.

Pokopia greift diesen verloren gegangenen Faden in Trübküstia wieder auf - also den postapokalyptischen Überresten von Orania City.

Dort findet sich eine Tafel mit einem Interview, das einen Mann namens Günther als "Erbauer des größten Gebäudes der Region" beschreibt.

An seiner Seite war ein Machomei. Die Schlussfolgerung liegt also nahe, dass es sich hier um den damals unbekannten NPC aus den ersten beiden Generationen handelt. Sein Bauprojekt wurde also tatsächlich irgendwann fertig, auch wenn das Spiel offenlässt, wann genau das der Fall war.

Das konkrete Gebäude lässt Pokopia indes ebenfalls ungeklärt, aber der Hinweis auf das "größte Gebäude der Region" lässt den Schluss zu, dass es sich um das Hochhaus beim Leuchtturm handelt. Zumindest ist der Content-Creator "cubitotime0" davon überzeugt:

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Die Frage, wie aus einem Machollo mal eben ein Machomei wird, müssen wir mit ein wenig Fantasie beantworten: Eigentlich ist die finale Entwicklung des Kampf-Pokémons nur per Tausch erreichbar.

Einzelnen Reddit-Spekulationen zufolge könnte das Pokémon irgendwann an einen Nachkommen weitergegeben worden sein und sich infolgedessen entwickelt haben – immerhin sind ja auch mindestens drei Generationen der Menschheit zwischen Pokémon Rot und Pokopia vergangen.

Hattet ihr die Interview-Tafel gefunden?