Nintendo hat die Geschichte von Peach nach 41 Jahren umgeschrieben

Im neuen Super Mario Galaxy Film wird Rosalina als neue Figur eingeführt.

Der Super Mario Galaxy Film ist endlich gestartet und hat trotz mieser Kritiken den besten Kinostart des noch jungen Jahres hingelegt. In dem neuen Animationsfilm wird auch die Hintergrundgeschichte einer schon lange existierenden Figur umgeschrieben.

Spoilerwarnung: Wir besprechen in diesem Artikel das Ende vom Super Mario Galaxy Film. Falls ihr das Kinoabenteuer noch nicht gesehen habt, solltet ihr euch gut überlegen, ob ihr die Auflösung schon vorher lesen wollt.

Prinzessin Peach bekommt mehr Hintergrundgeschichte

Der neue Super Mario Galaxy Film lässt sich – ganz ähnlich wie der erste Film – als "kopflose Easter Egg-Schleuder" bezeichnen. Große Teile der Animationsfilme bestehen aus Anspielungen auf die zahlreichen Spiele und Auftritte von bekannten Figuren. Es gibt aber auch ein paar echte Neuerungen.

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Eine der Stärken des neuen Nintendo-Filmuniversums ist dabei etwa die Rolle, die Prinzessin Peach spielt. Während sie in den Spielen schon seit 1985 im Grunde der Prototyp der "Jungfrau in Nöten" ist und regelmäßig von Mario gerettet werden muss, wird sie in den Filmen selbst zur Heldin.

Im Super Mario Galaxy Film ist ihre Rolle sogar nochmal größer als im ersten Teil und sie bricht selbst auf, um die von Bowser Jr. entführte Rosalina zu retten. Dabei gibt es auch eine Enthüllung, auf die manche Nintendo-Fans schon seit fast 20 Jahren warten.

Am Ende des Films wird nämlich verraten, dass Peach tatsächlich die Schwester von Rosalina ist. Als Kind wurde sie weggeschickt, um sie vor einer mysteriösen Bedrohung zu beschützen. Sie landete im Pilzkönigreich, wo sie von den Toads aufgenommen und später zur Anführerin erkoren wurde.

Im Film hat Peach dann auch komische Kräfte, die denen von Rosalina sehr ähnlich sind. Sie kann sie nur noch nicht so gut kontrollieren. Aber das kann sich ja durchaus noch ändern.

Was bedeutet das? Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie Nintendo nun damit umgeht. Möglicherweise gelten diese Verwandtschaftsbeziehungen nur für das Filmuniversum. Noch ist ein dritter Teil zwar nicht bestätigt, er dürfte aber mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit kommen.

Ein Donkey Kong-Film ist ebenfalls schon in Arbeit und ein Spinoff, in dem es nur um Peach und Rosalina geht, würden wir auch nicht ausschließen. Was das aber für die Spiele bedeutet, ist noch komplett unklar.

Da mit den Filmen aber sehr viele, vor allem auch junge Menschen überhaupt erst zu Mario-Fans geworden sein dürften, wäre es schon komisch, wenn diese Hintergrundinfo nicht für die Spiele gelten würde. Klarheit kann aber wohl nur der nächste Mario-Ableger liefern.

Was haltet ihr von dem neuen Film und davon, dass Peach und Rosalina nun Schwestern sind?