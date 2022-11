Project H: Die Horizon-Reihe könnte einen MMO-Ableger bekommen

Gerüchte um eine Multiplayer-Auskopplung der auf der PlayStation populär gewordenen Horizon-Serie gibt es schon länger. Und jetzt verdichten sich die Anzeichen, dass zumindest einer dieser Titel ein MMO sein könnte. Denn wie die koreanische Seite MTN berichtet, hat sich Sony mit NCSoft zusammengetan, um das Massively Multiplayer Online-Spiel dort entwickeln zu lassen (via VGC.com).

Als Hintergrund: NCSoft ist der Publisher, der unter anderem hinter den Guild Wars- und Lineage-Spielen steht, hat also ausreichend MMO-Erfahrung. Aktuell gibt es beim Unternehmen diverse Stellenangebote für die Arbeit an einem Titel namens "Project H".

Ein Horizon-MMO würde zu Sonys Live-Service-Strategie passen

Auch wenn ein solches Spiel bislang nicht offiziell bestätigt worden ist, würde es zumindest gut in Sonys vor einigen Monaten angedeutete Strategie passen. Denn wie Chief Financial Officer Hiroki Totoki Anfang 2022 nach der Übernahme von Bungie erklärte, will Sony bis 2026 zehn Live Service-Spiele veröffentlichen. Ein MMO im Horizon-Universum würde einem solchen Portfolio natürlich prima zu Gesicht stehen.

Außerdem würde ein größer aufgezogenes MMO von NC Soft gut zu den Gerüchten passen, die ebenfalls in diesem Jahr herumgingen. Wie ein Leak-Account damals verriet, soll es neben einem dritten großen Teil der Action-Adventure-Reihe auch einen Multiplayer-Ableger geben, der hauptsächlich auf Koop setzt und in die Richtung von Monster Hunter World geht. In einem MMO ließen sich alle diese Elemente zumindest aufgreifen.

Ebenso übrigens wie Crossplay mit dem PC und Mobile. Denn für diese Plattformen wäre ein solcher Titel ebenfalls denkbar, zumal Head od PlayStation Studios erst kürzlich in einem Interview erwähnt hatte, dass man weitere Investments für die Expansion auf den PC und in den Mobile-Bereich machen werde.

Es kann natürlich sein, dass es neben dem MMO auch noch weitere Multiplayer-Ableger geben könnte, wirkliche Hinweise gibt es allerdings nur wenige. Deswegen solltet ihr diese Informationen auch mit der entsprechenden Vorsicht betrachten. Denn natürlich ist es möglich, dass Sony mit NCSoft kooperiert, aber dann vielleicht nicht zwangsläufig für ein Horizon-, sondern ein gänzlich anderes Projekt.

Zuerst kommt der VR-Ableger

Bis zu einem eventuellen MMO im Horizon-Universum dürfte so oder so noch einige Zeit ins Land gehen, genug jedenfalls, um sich weiterhin ausführlich den bislang erschienen Horizon Zero Dawn und Forbidden West zu widmen, die zwar keine Multiplayer-Komponente haben, wir aber dennoch nahezu uneingeschränkt empfehlen können.

Und auch bis zum Release des nächsten Horizon-Spiels Call of the Mountain dauert es gar nicht mehr so lange. Der VR-Titel erscheint zeitgleich mit Sonys PSVR 2 im Februar 2023. Basti konnte den Titel vor ein paar Wochen schon ausprobieren und war ziemlich angetan:

Seine Premiere feierte die Horizon-Marke im Jahr 2017, als Zero Dawn für die PS4 erschien. Es folgten der große DLC Frozen Wilds und Anfang 2022 dann Forbidden West für PS5 und PS4, das ähnliche Qualitäten wie der erste Teil bot, in manchen Bereichen allerdings auch etwas hinterherhinkte. Genaueres erfahrt ihr in Lindas Test zu Horizon Forbidden West.

Würdet ihr euch über ein MMO im Horizon-Universum freuen?