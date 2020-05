Dass EA Motive derzeit an einem Star Wars-Spiel mit dem Namen Project Maverick werkelt, ist durch einen Leak schon länger bekannt. Bislang fehlen allerdings handfeste Infos zu dem Titel. Doch bis zu denen wird es nun angeblich nicht mehr lange dauern.

Die eindeutigsten Hinweise darauf gibt es auf Twitter. Dort hat nämlich das Studio EA Motive einen eigenen Account erstellt und angekündigt, schon bald über die eigene Arbeit sprechen zu wollen.

We’re here!?The Motive family is excited to be joining on social platforms to share on who we are, and the work we do. Really, we couldn’t imagine a better time to start connecting with everyone online. Let’s go. #ourmotive pic.twitter.com/jvT04zmTG3 — Motive Montreal (@motivemtl) May 28, 2020

Dieser Tweet wurde direkt von zwei bekannten Spiele-Journalisten aufgegriffen, die zudem für ihre regelmäßigen Prognosen und Vorab-Infos zu Events, Ankündigungen etc. bekannt sind.

Jason Schreier von Bloomberg

Jeff Grubb von VentureBeat

Insider gehen von Star Wars-Reveal aus

Während Grubb unter dem EA Motive-Tweet als Antwort ein gif aus dem nächsten Top Gun-Film "Maverick" postete, kommentierte Schreier das Ganze zunächst wie folgt:

"Sieht so aus, als wäre jemand bereit, ein neues Spiel anzukündigen."

Um dann auf Nachfrage noch einmal zu bestätigen, dass es sich dabei wohl um das neue Star Wars-Spiel handeln würde.

Zu guter Letzt klinkte sich auch Star Wars-Insider Jordan Maison ein und deutete an, dass man in der nächsten Woche doch "ein Auge auf die nächste Woche" haben solle.

Oh hey, maybe you should keep an eye out next week.... #StarWars https://t.co/vKl172SylV — Jordan Maison (@JordanMaison) May 28, 2020

Project ... wie? Maverick?

Genau. Das ist der (Arbeits-)Titel des Star Wars-Spiels, an dem EA Motive gerade arbeitet. Der Name kam im März durch einen Leak im PlayStation Network ans Licht, muss allerdings nicht zwangsläufig der finale Name sein. Dass es im Spiel aber um Star Wars gehen wird, steht bereits fest.

Was ist das genau für ein Spiel? Das ist noch nicht bekannt. Einige vermuten aufgrund eines ersten Artworks einen Flugsimulator, andere einen indirekten Nachfolger zu Star Wars Jedi: Fallen Order.

Eines wird es aber mit Sicherheit nicht: Ein VR-Spiel. Auch das war bereits durch den Leak im März deutlich geworden.

Was es letztendlich wird, werden wir also möglicherweise in der nächsten Woche erfahren. Ein weiterer möglicher Reveal-Termin ist zudem das virtuelle EA Play Live-Event. Dieses findet allerdings erst in der übernächsten Woche, am 12. Juni statt.