EA Play-Livestream für Juni angekündigt & diese Spiele könnte EA zeigen

So langsam aber sich kommen sie, die Ankündigungen für die Mai/Juni-Events. Nachdem Microsoft bereits in dieser Woche erstes Gameplay-Material zu 3rd-Party-Spielen zeigt und im Sommer weitermacht, hat nun auch Electronic Arts die Pläne für die eigenen Spieleankündigungen verraten.

Wie schon in den letzten Jahren wird der Publisher ein EA Play-Event übertragen. Dieses Mal allerdings nicht im Rahmen der E3, die in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie ausfällt, sondern in rein digitaler Form.

Wann findet das Event statt? Am Freitag, den 12. Juni 2020 um 1:00 Uhr deutscher Zeit

Wo kann ich EA Play Live sehen? Unter anderem auf der offiziellen Webseite von EA, auch GameStar und GamePro werden das Livestreaming-Event übertragen.

Das könnte EA zeigen

Etwas offizielles zu den Spiele-Präsentationen auf besagtem Event gibt es noch nicht, einige Titel dürften allerdings trotzdem schon feststehen. Denn es wäre doch arg verwunderlich, wenn es in diesem Jahr keine Updates der Sportspiel-Sparte geben würde, also

FIFA 21

NHL 21

Madden NFL 21

Außerdem gibt es natürlich etliche Gerüchte zu möglichen neuen Spielen, die EA im Sommer präsentieren könnte. Bereits im letzten Jahr wurde unter anderem über ein neues mysteriöses Sportspiel im EA-Lineup spekuliert, zu Battlefield 6 gab es kürzlich sogar etwas offizielles. Der Shooter kommt im nächsten Jahr für PS5 und Xbox Series X und wäre ebenfalls ein heißer Kandidat für einen ersten Teaser auf der EA Play Live.

Was glaubt ihr, wird EA zeigen?