Diablo trifft auf Tarkov: Wolcen-Studio kündigt neues ARPG mit besonderem Twist an - und ihr könnt es schon bald kostenlos testen

Project Pantheon ist ein ARPG mit einem spannenden Twist.

Action-Rollenspiele und speziell Hack&Slays sind noch immer unglaublich beliebt – das zeigt unter anderem der große Erfolg von Diablo 4, Path of Exile 2 oder auch kleineren Vertretern wie Last Epoch. Mit Titan Quest 2 steht zudem schon der nächste Genre-Vertreter in den Startlöschern.

Nun hat das Team hinter Wolcen: Lords of Mayhem, dem ARPG aus 2020 sein nächstes Projekt angekündigt. Mit Project Pantheon erwartet uns erneut eine Klopperei um kostbaren Loot und Erfahrungspunkte, allerdings hat das Spiel eine spannende Überraschung im Gepäck.

Project Pantheon ist ein ExtrAction-RPG

Bei der Ankündigung von Project Pantheon gaben die Devs von Wolcen Studio die ersten Details über das Spiel bekannt. Die erste wichtige Information: Das Spiel heißt eigentlich ganz anders, Project Pantheon ist lediglich ein Arbeitstitel.

Den richtigen Namen erfahren wir in einen der kommenden drei Teasertrailern, von denen der erste bereits veröffentlich wurde. Ihr habt ihn noch nicht gesehen? Dann schaut hier:

1:10 Project Pantheon angekündigt: Neues Spiel der Wolcen-Macher mixt Diablo mit Escape from Tarkov

Außerdem wissen wir, dass es sich nach Wolcen erneut um ein klassisches ARPG handeln wird, in dem wir aus Iso-Perspektive auf allerhand Monster einkloppen, um neue Ausrüstung zu ergattern und unseren Charakter immer stärker zu machen.

Die Besonderheit: Project Pantheon will die ARPG-Tugenden mit denen beliebter Extraction-Shooter kombinieren. Game Director Andrei Chirculete beschreibt das Ganze wie folgt: "Project Pantheon ist das, was passieren würde, wenn Diablo und Escape From Tarkov ein Kind hätten"

Im Spiel sollen wir demnach Extractions durchführen, also bestimmte Güter oder Personen aus umkämpften Gebieten bergen und an einen sicheren Ort bringen. Dabei müssen wir uns aber nicht nur KI-gesteuerten Widersacher*innen stellen, sondern uns auch gegen andere Spielende durchsetzen.

Gelingt uns das, warten besondere Belohnungen auf uns. Der PvEvP-Modus erinnert damit enorm an das genannte Escape From Tarkov oder die Dark Zone aus The Division. Zuletzt hatte auch The Day Before mit eben so einem Spielprinzip enorm viele Interessierte angelockt.

Die Action erleben wir übrigens in einer postapokalyptischen, düsteren Fantasy-Welt, die von vielen verschiedenen Geschichten, Kulturen und Mythologien aus unserer Welt inspiriert wurde. Der erste Abschnitt des Spiel soll etwa als eine eigene Interpretation der nordischen Mythologie angelegt sein.

Wenn ihr Lust habt, das Ganze selbst auszuprobieren, könnt ihr euch momentan auf der Homepage des Spiels für eine Closed Alpha anmelden. Diese findet für europäische Spielende bereits vom 25.-26. Januar statt.

Die Alpha soll als erster Stresstest dienen und uns die Möglichkeit geben, die grundlegenden Elemente des Spiels auszuprobieren. Da sich das Spiel aber noch in einem frühen Stadium befindet, sollten wir uns auf Einschränkungen und Bugs gefasst machen.

Wann und für welche Plattformen das Spiel erscheint, wissen wir aktuell noch nicht. Sicher ist nur, dass Project Pantheon für den PC und als Free2Play-Titel erscheint. Wir halten euch natürlich auch weiter auf dem Laufenden.

Was sagt ihr zu Project Pantheon? Habt ihr Lust auf das neue Spiel der Wolcen-Macher oder habt ihr mit den bekannten Titeln schon mehr als genug zu tun? Verratet es uns in den Kommentaren!