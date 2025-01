Path of Exile 2 bringt auf PS5 und Xbox noch diese Woche die Verbesserung, die sich Fans am meisten wünschen

In Path of Exile 2 dürft ihr euch bald auf einen Sack voll Verbesserungen freuen.

Path of Exile 2 ist am 6. Dezember in den Early Access gestartet und die Fans, die ein Unterstützerpaket gekauft haben und schon ausgiebig zocken, haben jede Menge Feedback für Entwickler Grinding Gear Games. Darunter sind natürlich auch Kritikpunkte, denen sich das Studio nach und nach annehmen will.

Schon diese Woche soll das große Update Patch 0.1.1 einige Schmerzpunkte beheben. Besonders freuen dürfen sich diejenigen, die auf PS5 und Xbox zocken, denn hier könnt ihr endlich ein wichtiges Loot-Feature nutzen, das auf PC längst verfügbar ist.

Patch 0.1.1 bringt schon diese Woche Lootfilter für Konsole und mehr

Noch Ende letzter Woche hatten wir berichtet, dass Spieler*innen auf PS5 und Xbox Lootfilter schmerzlich vermissen. Der Streamer DonTheCrown hatte das beispielsweise in seinem Fazit nach 350 Stunden bemängelt und ein anderer Fan einen völlig chaotischen Screenshot gezeigt.

Jetzt hat Game Director Jonathan Rogers in einem Patch Preview-Video die großen Neuerungen aus dem kommenden Update vorgestellt und angekündigt, dass die Filter dann auch auf PS5 und Xbox funktionieren sollen. Daneben nimmt sich der Patch noch vielen weiteren Themen an.

7:45 Path of Exile 2 bekommt diese Woche einen großen Patch - Diese Inhalte stecken drin

Lootfilter sind vor allem dann wichtig, wenn ihr ins Endgame kommt, bei dem auf den Maps richtig viel los ist, ihr aber eigentlich nur noch Augen für die besten Items habt. Sie helfen euch dann nämlich, den Überblick zu behalten, weil die guten Gegenstände hervorgehoben werden.

Ganz so einfach anwendbar sind die Filter aber auch nach dem Patch nicht. Es handelt sich wie schon beim Vorgänger nämlich nicht um eine In Game-Mechanik, sondern um Third Party-Tools, die ihr in eurem Account aktivieren müsst.

Damit der Patch schnell veröffentlich werden kann, müssen Spieler*innen dies vorläufig über das bestehende System auf der Website des Vorgängers Path of Exile tun. Später soll das dann mit verbesserter User-Erfahrung direkt über die Homepage von Path of Exile 2 möglich sein. Am PC können wir Lootfilter hingegen direkt im Spiel importieren.

Patch bringt zahlreiche weitere Optimierungen

Das ist natürlich nicht die einzige Verbesserung, die mit dem Update ins Spiel kommen soll. Vor allem am Endgame wird geschraubt. So geht Grinding Gear Games beispielsweise die Dichte von Monstern, seltenen Monstern und Truhen an und will die Maps alles in allem belohnender gestalten.

Auch an der Sichtbarkeit von Effekten wird gearbeitet, damit ihr manche davon besser erkennen könnt, die Übersicht aber auch nicht mit zu viel übereianderliegenden Dingen flöten geht.

Daneben bekommen auch Uniques ein Makeover. Diese fühlten sich häufig noch nicht mächtig genug an, gerade auf den unteren Levels. Das soll sich jetzt ebenfalls ändern, sodass die Funde mehr Grund zur Freude geben.

Außerdem sind auch jede Menge Fixes und Quality of Life-Verbesserungen geplant. Zum Beispiel wird das Zoom-Level der Atlas-Map angepasst. Mehr erfahrt ihr im Video, für die komplette Liste aller Änderungen müsst ihr dann jedoch die Patch Notes abwarten, die spätestens mit dem Update noch diese Woche veröffentlicht werden.

Auf welcher Plattform zockt ihr Path of Exile 2? Habt ihr Lootfilter bisher genutzt oder auf Konsole vermisst und welcher Punkt aus den Ankündigungen freut euch am meisten?