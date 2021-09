Im PlayStation Store gibt es jetzt PS Plus günstig im Angebot: Für einen Monat bezahlt ihr nur einen Euro. Der Deal ist allerdings nur für diejenigen verfügbar, die noch kein aktives Abo haben. Ob ihr PlayStation Plus früher schon einmal abonniert hattet, scheint hingegen egal zu sein. Das Angebot läuft eine Woche lang und endet am 9. September. Hier findet ihr es:

PS Plus: 1 Monat für 1€ im PlayStation Store

Wenn ihr das Abo jetzt abschließt, bekommt ihr sowohl die Spiele für August (Plants vs. Zombies: Schlacht um Neighborville, Tennis World Tour 2 und Hunter's Arena: Legends) als auch die neuen September-Spiele, die vorgestern offiziell angekündigt wurden und die ab dem 7. September verfügbar sein werden. Dabei handelt es sich um Overcooked: All You Can Eat (PS5), Hitman 2 (PS4, PS5) und Predator: Hunting Grounds (PS4, PS5).

12 2 Mehr zum Thema Endlich wieder ein guter PS Plus-Monat: Viele Fans freuen sich über das September-Lineup

Was PlayStation Plus sonst noch zu bieten hat, haben wir hier kurz zusammengefasst:

Was bietet PlayStation Plus?

1. Online-Multiplayer

PS Plus braucht ihr in erster Linie für den Online-Multiplayer. Es gibt nur wenige PlayStation-Spiele, die ihr auch ohne das Abo online spielen könnt, die meisten davon Free-2-Play-Titel. Bei allen anderen Spielen bleibt ihr ohne PS Plus auf den Singleplayer oder lokale Multiplayermatches beschränkt.

2. Jeden Monat kostenlose Spiele

Mit dem Abo von PS Plus bekommt ihr jeden Monat mindestens zwei PS4-Spiele. Seit dem Release der PS5 gibt es in der Regel sogar noch einen PS5-Titel obendrauf. Die Spiele könnt ihr so lange kostenlos spielen, wie euer Abo gilt. Solltet ihr das Abo unterbrechen und später erneuern, stehen euch auch die alten Titel wieder zur Verfügung. Im Moment bekommt ihr, wie schon gesagt, noch die August-Spiele Plants vs. Zombies: Schlacht um Neighborville, Tennis World Tour 2 und Hunter's Arena: Legends. Ab dem 7. September gibt es dann Overcooked: All You Can Eat (PS5), Hitman 2 und Predator: Hunting Grounds.

3. Exklusive Rabatte

PS-Plus-Mitglieder bekommen bei Sales im PlayStation Store oft noch ein paar Prozent zusätzlichen Rabatt auf bestimmte Spiele und können so besonders günstige Schnäppchen machen. Zudem gibt es immer mal wieder Sales, in denen man mit PS Plus generell den doppelten Rabatt bekommt.

4. Share Play

Durch PS Plus könnt ihr Share Play nutzen. Damit könnt ihr zusammen mit Freunden spielen, als ob ihr im selben Raum wärt. Das bedeutet, dass ihr sogar in Singleplayer-Spielen die Kontrolle abgeben könnt, und zwar auch dann, wenn die andere Person das betreffende Spiel gar nicht besitzt. Mehr erfahrt ihr auf Sonys Share-Play-Infoseite.

5. Cloud Saves

Wenn ihr wollt, dass eure Spielstände dauerhaft sicher sind, ganz egal, was mit eurer PS4 oder PS5 passiert, könnt ihr sie mit PlayStation Plus in der Cloud speichern. Dadurch könnt ihr euer Spiel bei Bedarf jederzeit auch von einer anderen Konsole fortsetzen. 100 GB Speicherplatz stehen euch zur Verfügung.

