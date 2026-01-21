PS Plus im Februar 2026: Sony nimmt euch wieder 7 Spiele weg und dieses kontroverse Cyberpunk-Abenteuer solltet ihr euch unbedingt ansehen

Von diesen Bonus-Games aus der PlayStation Plus Extra-Bibliothek müssen wir uns im Februar 2026 verabschieden.

Erst gestern sind die PlayStation Plus Extra- und Premium-Games für den Monat Januar 2026 freigeschaltet worden und schon jetzt wissen wir, welche Titel uns im kommenden Monat wieder verlassen werden. Über die japanische "Last Chance to Play"-Sektion (via Pushsquare) sind nämlich die Februar 2026-Abgänge der Extra-Bibliothek durchgesickert.

Diese Spiele verlassen PlayStation Plus Extra im Februar 2026

Aktuell kennen wir sieben Bonus-Spiele, die die PlayStation Plus Extra-Bibliothek voraussichtlich verlassen werden:

  • WWE 2K25
  • The Ascent
  • Cult of the Lamb
  • Carto
  • Rez Infinite
  • SaGa Frontier Remastered
  • Super Neptunia RPG

Dabei solltet ihr die Chance nutzen, euch unbedingt The Ascent anzuschauen – ein Spiel, das perfekt in einen Service wie PS Plus passt. Zum Release im Jahr 2021 deckte der Twinstick-Shooter eine breite Wertungs-Range ab, kassierte sowohl 90er- als auch 50er-Wertungen.

Gelobt wurde insbesondere die dichte Cyberpunk-Atmosphäre sowie generell die schicke Grafik. Allerdings leidet der Titel an Bugs, Balance-Problemen und einem repetitiven Questdesign. Auf Metacritic steht die PS5-Version schließlich bei einer durchschnittlichen Wertung von 77 Punkten – also schaut doch mal, ob der Twinstick-Shooter etwas für euch ist!

Wann werden die Februar 2026-Spiele für PS Plus Essential, Extra und Premium veröffentlicht?

Aber nicht traurig sein, die nächsten Bonus-Spiele klopfen langsam aber sicher schon wieder an der Tür. An diesen Terminen werden die Bonus-Games für Essential, Extra sowie Premium im Februar 2026 enthüllt:

  • Termin für die Bekanntgabe der Essential-Spiele im Februar: 28. Januar 2026
    • Freischaltung: Dienstag, der 03. Februar 2026
  • Termin für die Bekanntgabe der Extra-/Premium-Spiele im Februar: Mittwoch, der 11. Februar 2026
    • Freischaltung: Dienstag, der 17. Februar 2026
Alle wichtigen Infos zum PS Plus-Abo: Essential, Extra, Premium

Ihr habt kein PS Plus-Abo? Alle Infos zum kostenpflichtigen Service von Sony und den monatlichen Bonus-Spielen findet ihr in unserem Info-Hub zu PS Plus.

In der oben verlinkten GamePro-Übersicht nennen wir euch alle Preise, Vorteile, Nachteile und beantworten euch die wichtigsten Fragen zu den drei verschiedenen Abostufen (PlayStation Plus Essential, PlayStation Plus Extra und PlayStation Plus Premium).

Welche zukünftigen Abgänge werdet ihr jetzt noch nachholen?

