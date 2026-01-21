PS Plus im Februar 2026: Sony nimmt euch wieder 7 Spiele weg und dieses kontroverse Cyberpunk-Abenteuer solltet ihr euch unbedingt ansehen

Diese Spiele fliegen im Februar 2026 aus der PS Plus Extra-Bibliothek.

Erst gestern sind die PlayStation Plus Extra- und Premium-Games für den Monat Januar 2026 freigeschaltet worden und schon jetzt wissen wir, welche Titel uns im kommenden Monat wieder verlassen werden. Über die japanische "Last Chance to Play"-Sektion (via Pushsquare) sind nämlich die Februar 2026-Abgänge der Extra-Bibliothek durchgesickert.

Diese Spiele verlassen PlayStation Plus Extra im Februar 2026

Aktuell kennen wir sieben Bonus-Spiele, die die PlayStation Plus Extra-Bibliothek voraussichtlich verlassen werden:

WWE 2K25

The Ascent

Cult of the Lamb

Carto

Rez Infinite

SaGa Frontier Remastered

Super Neptunia RPG

Dabei solltet ihr die Chance nutzen, euch unbedingt The Ascent anzuschauen – ein Spiel, das perfekt in einen Service wie PS Plus passt. Zum Release im Jahr 2021 deckte der Twinstick-Shooter eine breite Wertungs-Range ab, kassierte sowohl 90er- als auch 50er-Wertungen.

Gelobt wurde insbesondere die dichte Cyberpunk-Atmosphäre sowie generell die schicke Grafik. Allerdings leidet der Titel an Bugs, Balance-Problemen und einem repetitiven Questdesign. Auf Metacritic steht die PS5-Version schließlich bei einer durchschnittlichen Wertung von 77 Punkten – also schaut doch mal, ob der Twinstick-Shooter etwas für euch ist!

Wann werden die Februar 2026-Spiele für PS Plus Essential, Extra und Premium veröffentlicht?

Aber nicht traurig sein, die nächsten Bonus-Spiele klopfen langsam aber sicher schon wieder an der Tür. An diesen Terminen werden die Bonus-Games für Essential, Extra sowie Premium im Februar 2026 enthüllt:

Termin für die Bekanntgabe der Essential-Spiele im Februar: 28. Januar 2026 Freischaltung: Dienstag, der 03. Februar 2026

28. Januar 2026 Termin für die Bekanntgabe der Extra-/Premium-Spiele im Februar: Mittwoch, der 11. Februar 2026 Freischaltung: Dienstag, der 17. Februar 2026

Mittwoch, der 11. Februar 2026

Welche zukünftigen Abgänge werdet ihr jetzt noch nachholen?