Am 23. Juni wurde in Europa der PlayStation-Plus-Dienst umgestellt. Bisherige PS-Plus-Abonnierende bekommen die Restzeit ihres Abos eins zu eins als PlayStation Plus Essential angerechnet, ein Upgrade auf Extra oder Premium ist aber ebenfalls möglich. Natürlich auch dann, wenn ihr PlayStation Plus Essential erst nach der Umstellung abonniert habt.

In unserem FAQ erhaltet ihr alle wichtigen Infos:

So führt ihr einen Wechsel auf eine höhere Stufe auf der PS4 durch

Auf der PS4 führen euch zahlreiche Wege ans Ziel. Am schnellsten gelangt ihr wohl über den PlayStation-Plus-Button auf der oberen Einstellungsleiste in das entsprechende Menü. Dort findet ihr dann ein großes Werbebild mit einem "Upgrade"-Button:

Sollte der Button in Zukunft verschwinden oder das Werbebild ausgetauscht werden, kommt ihr in diesem Menü aber auch zielsicher die Aboverwaltung eures PlayStation-Kontos aufrufen. Navigiert dafür einfach auf "Mehr", wählt "Abonnement verwalten" aus und schon könnt ihr den "Tarif wechseln".

Auf der PS5 kommt ihr ähnlich schnell ans Ziel

Ebenfalls ganz links im Hauptmenü findet ihr auf der PS5 ein leicht identifizierbares Symbol für PlayStation Plus. Navigiert ihr eine Stufe nach unten, strahlt euch auch schon der Upgrade-Knopf entgegen:

Aufpreis beim Upgrade

Stellt ihr euren PlayStation-Plus-Tarif auf der PS4 oder der PS5 um, müsst ihr die preisliche Differenz ausgleichen. Dabei handelt es sich um einen dynamischen Aufschlag, der sich nach eurer Restlaufzeit richtet. Ausgehend von PlayStation Plus Essential müsstet ihr beispielweise für ein Upgrade auf PS Plus Extra 11 Cent pro Tag zusätzlich bezahlen, bei PS Plus Premium beträgt der Aufpreis gerundet 16 Cent pro Tag.

Das gilt aber nur ein Abo, das für ein Jahr abgeschlossen wurde. Habt ihr PlayStaton Plus Essential nur für einen Monat abonniert, belaufen sich die Kosten für ein Extra-Upgrade auf 17 Cent pro Tag und für PS Plus Premium auf 27 Cent pro Tag.

Ein umgekehrter Wechsel ist nicht möglich:

Habt ihr Premium oder Extra abonniert, könnt ihr nicht einfach auf eine niedrigere Stufe wechseln. Stattdessen könnt ihr die niedrigere Stufe vormerken lassen, ist euer Extra- oder Premium-Abo irgendwann abgelaufen, wird die angegebene Zahlungsmethode mit dem günstigeren Tarif belastet.

Das ist im Upgrade enthalten

Im Falle von PS Plus Extra ist das ein ständig verfügbarer Spielekatalog von aktuell über 400 Spielen, der kontinuierlich aktualisiert wird. Bei Premium gesellt sich noch das Cloud-Streaming von PS4- und PS3-Spielen hinzu, einige aktuelle Titel lassen sich für mehrere Stunden antesten und wir können ein paar PS1-, PS2- und PSP-Klassiker herunterladen. Hier haben wir alle verfügbaren Spiele in einer Liste zusammengefasst:

Alternative Wege

Solltet ihr nicht mit der von uns vorgeschlagenen Route auf der PS4 ans Ziel gefunden haben, könnt ihr auch den PS-Plus-Reiter im Store aufsuchen. Darüber gelangt ihr ebenfalls in ein übergeordnetes Menü, in dem ihr die Kontoverwaltung via "Mehr" erreicht.

Das Einstellungsmenü der PS4 und auch der PS5 führt euch ebenso ans Ziel: Die Abonnementverwaltung ist auch Teil des Systemmenüs der PS4 und der PS5. Auf beiden Konsolen ähnelt sich die Menüführung stark.

Auf der PS4 geht ihr wie folgt vor:

Bei der PS5 sind einige Begriffe geändert:

So einfach könnt ihr die Stufe eures PlayStation-Plus-Abos wechseln. Die Schwierigkeit besteht wohl am ehesten darin, bei den ganzen Umrechnungen und Abokonstellationen den Überblick zu bewahren. Vor dem Kauf wird euch aber stets angezeigt, was ihr letztendlich zahlen müsst.