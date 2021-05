PS Plus - Schnappt euch die aktuellen Gratis-Spiele, bevor sie verschwinden

Sony hat die PlayStation Plus-Spiele des Mai 2021-Aufgebots vergangenen Mittwoch enthüllt und Mitglieder des kostenpflichtigen Service müssen nicht mehr allzu lange warten, bis die neuen PS4- und PS5-Titel in den PS Store wandern. Das bedeutet gleichzeitig aber, dass die PS Plus-Spiele des April-Lineups ersetzt werden.

Wann erscheinen die PS Plus-Spiele im Mai bzw. verschwinden die April-Spiele?

Am Dienstag, den 4. Mai 2021, voraussichtlich um die Mittagszeit herum (wir rechnen gegen 12 Uhr) werden die Titel des April 2021-Aufgebots ausgetauscht und Sony macht Platz für die Mai-Spiele, die sich alle Mitglieder des Service dann ohne weitere Zusatzkosten herunterladen können.

Das sind die PS Plus-Spiele im April 2021, die ihr jetzt noch laden könnt:

Highlight des Monats ist ohne Zweifel das PS4-exklusive Open-World-Spiel Days Gone, das ihr euch im unteren Trailer noch einmal genauer ansehen könnt:

Welche PS Plus-Spiele kommen im Mai 2021?

Apropos, PS Plus im Mai. Die neuen kostenlosen Titel hat Sony in der letzten Woche enthüllt:

Welche Spiele lohnen sich? In diesem GamePro-Artikel stellen wir euch alle Spiele des Mai-Aufgebots mit Pro und Contra genauer vor:

57 5 Mehr zum Thema PS Plus Mai 2021 bringt 2 PS4-Spiele & ein vorzeitiges PS5-Upgrade

PS Plus für PS4 und PS5 - Lohnt sich das Abo?

Die PS Plus-Spiele könnt ihr nur mit einem aktiven PlayStation Plus-Abo ohne Zusatzkosten herunterladen. Falls ihr kein PS Plus-Mitglied seid und euch nun fragt, ob sich ein Abo überhaupt lohnt, dann findet ihr alle wichtigen Fragen und Antworten dazu in unserem großen PS Plus-FAQ: Hier stellen wir euch die Vorteile, Preise und alle weiteren PS Plus-Infos genauer vor.

Habt ihr die PS Plus Collection schon geladen? In diesem GamePro-Artikel findet ihr alle 20 kostenlosen PS4-Spiele der PS Plus Collection in der Übersicht.