Die Ankündigung der nächsten Runde an Gratis-Games für PS Plus steht in den kommenden Tagen an. Wer ein Abo bei dem Service besitzt, kann sich im August dann wieder mindestens drei Titel ohne Zusatzkosten herunterladen. Wie immer macht sich die Community einen Spaß daraus, die möglichen Titel auf Reddit zu tippen und ihre persönlichen Wünsche zu äußern.

Wann werden die PlayStation Plus-Spiele für August 2021 angekündigt?

Vermutlich werden die Spiele für August schon in der kommenden Woche bekannt gegeben:

Voraussichtliche Bekanntgabe: 28. Juli 2021

Voraussichtliche Uhrzeit: 17.30 Uhr

Voraussichtliche Veröffentlichung: 3. August 2021 (Dienstag um die Mittagszeit)

The Order 1886 ist die häufigste Nennung

Fast jeden Monat einigt sich das geteilte Bewusstsein der Playstation-Community auf einen neuen Titel, der immer wieder genannt wird. Diesmal handelt es sich dabei um The Order 1886, einen Third-Person-Shooter, der in einem alternativen England des 19. Jahrhunderts spielt - denn Werwölfe und Vampire existieren.

Der Titel war bei Release grafisch extrem fortgeschritten und spielte sich auch flüssig. Leider ist The Order 1886 sehr kurz und endet mit einem Cliffhanger, der wohl nie aufgelöst wird, denn das Entwicklerstudio Ready at Dawn gehört seit einigen Jahren nicht mehr zu Sony.

Wie wahrscheinlich ist das? Einerseits würde es sich für Sony anbieten, den Titel zu verteilen. Immerhin handelt es sich um eine First-Party-Produktion, die kaum noch Geld abwerfen dürfte. Andererseits ist The Order 1886 schon relativ alt, und in den letzten Monaten erschienen via PS Plus vor allem Spiele der letzten zwei Jahre. Rechnet also nicht damit.

Nier: Automata

Hinter The Order 1886 ist das Feld in diesem Monat sehr breit. Kaum ein Spiel kann sich merklich von den anderen absetzen. Am ehesten noch Nier: Automata. Das Action-Rollenspiel von Platinum Games und Yoko Taro hat eine eiserne Fanbase, dank der interessanten Charaktere und besonderen Struktur. Wer die ganze Geschichte erfahren will, muss das Spiel mehrmals durchspielen, doch das Erlebnis verändert sich mit jedem Durchgang.

Ist das realistisch? Ja, durchaus. Die Nier-Serie ist durch das Remaster des ersten Teils wieder in vieler Munde und Automata ist der Vorzeigeteil der Reihe. Sollte sich ein weiterer Ableger in Arbeit befinden, wäre der Schritt gute PR. Nier: Automata hat zudem ein gutes Alter: Noch nicht zu alt, aber auch nicht so neu, dass die Verkäufe durch PS Plus geschädigt würden.

Hunter's Arena bereits offiziell

Im August gibt es wieder einmal ein kostenloses Game, das parallel zum Launch auch bei PS Plus erscheint: Hunter's Arena: Legends. Diese Praxis hat bei Sony inzwischen schon Tradition und soll auch in Zukunft weitergeführt werden. Immerhin verdanken Titel wie Rocket League und Fall Guys ihre Erfolge teilweise dem Umstand, dass sie direkt bei Release ein großes Publikum hatten. Und für Sony ist das eine Möglichkeit, dem Game Pass ein wenig Konkurrenz zu machen.

Das ist Hunter's Arena: Bei Hunter's Arena: Legends handelt es sich um ein Battle Royale, das ohne Schusswaffen gespielt wird, denn als Setting dient das antike Asien. Stattdessen geht ihr mit Fäusten, Schwertern und anderen Nahkampfwaffen aufeinander los - entweder als Einzelkämpfer oder in 3er-Teams.

Weitere Titel, die oft genannt werden

Seid ihr noch keine Abonnenten von PS Plus, überlegt euch aber eine Mitgliedschaft? Dann schaut doch in die große GamePro-Übersicht zu allen Fragen rund um PS Plus. Hier führen wir alle Vorteile auf, erklären, wie ihr den Service wieder kündigt und mehr.

Welche Spiele wünscht ihr euch im August kostenlos für eure PS4 oder PS5?