PS Plus - Dieses wunderschöne post-postapokalyptische Abenteuer fliegt morgen raus und wer es verpasst, ist selbst Schuld!

Morgen werden die PS Plus Essential-Spiele des Dezember-Lineups 2025 durch die neuen Januar 2026-Titel ausgetauscht. Das ist die letzte Chance, euch unter anderem LEGO Horizon Adventure zu schnappen.

Linda Sprenger
05.01.2026 | 14:21 Uhr

LEGO Horizon Adventures fliegt schon morgen aus dem PS Plus Essential-Aufgebot. LEGO Horizon Adventures fliegt schon morgen aus dem PS Plus Essential-Aufgebot.

Habt ihr euch schon die PlayStation Plus Essential-Spiele des Dezember 2025-Lineups in die Bibliothek gepackt? Nicht? Dann aber schnell! Morgen werden die PS Plus Essential-Titel des Januar 2026-Aufgebots im PS Store freigeschaltet, was gleichzeitig bedeutet, dass die Dezember-Games aus dem Bonus-Spieleaufgebot des kostenpflichtigen Online-Service geworfen werden.

Und insbesondere ein Spiel aus dem Dezember-Lineup verdient eure Aufmerksamkeit: LEGO Horizon Adventures. Ein wunderschönes Koop-Abenteuer, das sich nicht nur Aloy-Fans unbedingt anschauen sollten.

Folgende PS Plus-Spiele jetzt noch schnell sichern - Hier sind alle PS Plus Essential-Titel des Monats Dezember 2025 im Überblick:

Am 06. Januar um 11 Uhr deutscher Zeit werden die Spiele des Dezember-Aufgebots durch die neu angekündigten Titel des Januar 2026-Lineups ausgetauscht.

Das steckt hinter LEGO Horizon Adventures

Video starten 2:11 Lego Horizon Adventures: Wie Forbidden West mit Bausteinen - neues Open-World-Spiel enthüllt

LEGO Horizon Adventures ist ursprünglich im November 2024 für die PS5, den PC sowie für die Nintendo Switch erschienen und lässt uns in die Bausteinchen-Version von Nora-Kriegerin Aloy schlüpfen, die wir bereits aus Horizon: Zero Dawn und Horizon: Forbidden West kennen.

In Horizon Adventures kämpfen wir abermals gegen die mysteriösen Maschinenwesen, die eine post-postapokalyptische Welt bevölkern. Im Gegensatz zu den PlayStation-exklusiven Open World-Abenteuern von Guerrilla Games erwartet euch allerdings ein typisches LEGO-Abenteuer voller Action und Humor.

Das rund 10 Stunden lange Spiel von Studio Gobo orientiert sich erzählerisch grob an der Vorlage, setzt aber auf lineare Action und witzige Dialoge voller Slapstick – eben so, wie wir es von anderen LEGO-Games kennen.

Mehr Infos zu Horizon Adventures lest ihr im dazugehörigen GamePro-Test:

Mehr zum Thema
LEGO Horizon Adventures im Test: Wunderschöne und witzige Koop-Action, die zu wenig aus der tollen Spielwelt macht
von Maximilian Franke
LEGO Horizon Adventures im Test: Wunderschöne und witzige Koop-Action, die zu wenig aus der tollen Spielwelt macht

Horizon Adventures überzeugt dabei insbesondere mit seiner wunderschönen LEGO-Optik, dem spaßigen und unkomplizierten Koop-Modus und den abwechslungsreichen Kämpfen. Schade nur, dass ein Großteil der Missionen gleichförmig ausfällt und auf Dauer langweilt. Nichtsdestotrotz ist Aloys Klemmbaustein-Abenteuer definitiv einen Blick wert, erst recht, wenn ihr ohnehin PS Plus abonniert habt!

Habt ihr LEGO Horizon Adventures schon gezockt?

