'Das Spiel, das ich jetzt gebraucht habe' - PS Plus-Fans feiern neuen Titel, den sie nicht haben kommen sehen

Hardspace: Shipbreaker ist bei PS Plus-Fans ein echter Hit.

Bei Abo-Services wie PS Plus und Co. werden jeden Monat reihenweise neue Titel in die Spielebibliothek gespült. Da ist es oft gar nicht so leicht, die wichtigsten Spiele rauszupicken, bevor sie wieder aus dem Abo verschwunden sind. Also kann es sich durchaus lohnen, die ein oder andere Empfehlung von Fans einmal genauer unter die Lupe zu nehmen.

So auch bei einem Spiel, das im Januar frisch zu PS Plus Extra und Premium gewandert ist und das viele von euch vermutlich gar nicht auf dem Schirm hatten: Hardspace: Shipbreaker.

Darum solltet ihr euch Hardspace: Shipbreaker anschauen

Auf Reddit haben jetzt einige Fans nämlich eine Lanze für das Spiel gebrochen, um es anderen Abonnent*innen ans Herz zu legen. Redditor rmcquade19 findet in seinem Thread mit dem Namen "Hilfe, Hardspace: Shipbreaker ist meine neue Obsession" nämlich so einige lobende Worte:

"Ein Job-Sim darüber, wie man in der Schwerelosigkeit Raumschiffe für Einzelteile auseinander nimmt, hatte auf dem Papier überhaupt keine Chance, mich zu interessieren." "Junge, lag ich falsch." "Es nimmt die alltägliche Entspannung von Powerwash Simulator und kombiniert es mit einer interessanten Welt/Story – all das zusammengehalten durch stetig komplizierter werdende Schiffe, die man managen und auseinandernehmen muss." "Da ist etwas absolut Hypnotisierendes an der Fortbewegung in der Schwerelosigkeit. Den Greifhaken kreativ zu nutzen, um nicht nur große Metallteile, sondern auch sich selbst schnell fortzubewegen – genauso wie der angemessen hohe Einsatz dadurch, dass man im Weltraum ist und mit Sauerstoffleveln und Risiken hantieren muss."

Wollt ihr mehr davon sehen, was euch bei Hardship: Shipbreaker erwartet, könnt ihr euch hier den Trailer ansehen:

1:47 Hardspace: Shipbreaker zeigt euch den gefährlichen Alltag eines Schrottsammlers

Darum geht's: Das grundlegende Spielprinzip von Hardspace: Shipbreaker ist einfach. In dieser "Anti-Aufbau-Simulation" müsst ihr im Weltraum Raumschiffe in ihre Einzelteile zerlegen und das am im Idealfall möglichst kreativ und profitbringend.

Ihr seid nämlich bei der Firma Lynx-Corp schwer verschuldet und versucht, das Geld jetzt mit Raumschiffteilen abzuarbeiten. Leider ist der Job nicht ungefährlich und kann sogar mit dem Tod enden – die Kosten für die Wiederbelebung müsst ihr dann wiederum abarbeiten.

Neben einer Story-Kampagne könnt ihr auch im freien Spiel entspannen oder an Zeitherausforderungen teilnehmen.

Auch andere Fans stimmen in den Kommentaren des Reddit-Threads zu, dass Hardspace: Shipbreaker ein großartiger Titel ist, den sie anderen empfehlen würden.

WhiskyAndPlastic schreibt etwa: "Ich bin 100% bei dir. Ich bin bessessen von dem Spiel. Es ist insoweit ein bisschen wie Death Stranding, dass ich es liebe, aber nicht erklären kann wieso und das Gameplay nicht auf eine Art beschreiben kann, durch die es spaßig klingt. Aber das ist es."

Renegadesdeath ergänzt: "Das Spiel, das ich jetzt gebraucht habe. Habe grad eine stressige Zeit."

Habt ihr schon von Hardspace: Shipbreaker gehört und wolltet es vielleicht gar schonmal ausprobieren?