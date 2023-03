PS Plus Essential - Letzte Chance: Holt euch schnell die aktuellen Spiele, bevor sie weg sind

Bald sind die Bonus-Titel des Februar Lineups für PS Plus Essential nicht mehr verfügbar.

Am morgigen Dienstag (zwischen 12 und 13 Uhr) erscheinen die PS Plus Essential-Spiele des aktuellen Monats. Also habt ihr nur noch wenige Stunden Zeit, bis die aktuellen Februar-Titel durch die neuen März-Spiele ausgetauscht werden! Dabei solltet ihr euch unbedingt OlliOlli World anschauen.

Die PS Plus Essential-Spiele des Februar 2023-Aufgebots im Überblick

Das Highlight in diesem Monat: OlliOlli World:

1:30 Im Trailer zu OlliOlli World geht's kurz vor Release bis ganz hoch zum Skater-Gott

Genre: Skateboarding, Geschicklichkeit

Skateboarding, Geschicklichkeit Metacritic: 84

Darum geht's: OlliOlli World ist ein Skateboarding-Spiel, bei dem es auf eure Geschicklichkeit ankommt: In kunterbunten 2,5D-Levels skatet ihr rasant von A nach B und führt stylische Tricks aus, indem ihr den Analogstick in unterschiedliche Richtungen bewegt.

Das ist das Besondere: Das simple Skateboarding-Spielprinzip verspricht dabei insbesondere kurzweiligen Spaß, weckt aber womöglich aber auch den inneren Perfektionisten bzw. die innere Perfektionistin in euch: Denn die Jagd nach dem nächsten Highscore ist verdammt motivierend. Schon nach kurzer Eingewöhnungszeit wollt ihr eine Lane nicht nur abschließen, sondern sie auch mit besonders abgefahrenen Fliptricks, Grinds und Co. perfektionieren.

Das sind die PS Plus Essential-Spiele im März 2023

Die neuen Titel werden am 7. März 2023 zwischen 12 und 13 Uhr in der PS Plus-Sektion des PlayStation Stores freigeschaltet. Diese könnt ihr dann bis zum 4. April (bis ca. 12/13 Uhr) mit entsprechendem kostenpflichtigen Abo ohne weitere Zusatzkosten herunterladen.

PS Plus Extra- und Premium-Spiele im März 2023 ebenfalls bekannt

Sony hat außerdem bereits eine Handvoll Titel enthüllt, die alle Mitglieder von PS Plus Extra und Premium im März herunterladen können, mit dabei:

Was hinter den neuen Titeln steckt, erfahrt ihr in unserer separaten GamePro-Übersicht zu PS Plus Extra und Premium im März 2023.

