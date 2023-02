Diesmal verlief die Ankündigung der neuen PS Plus-Spiele etwas anders als in den vergangenen Monaten: Die kommenden Spiele für das Essential-Lineup des Monats März 2023 gab Sony nämlich bereits in der letzten Woche während des State of Play-Events bekannt.



Das dürfte bei einigen womöglich die Vermutung aufkommen lassen, dass die PlayStation Plus-Games für März 2023 bereits am morgigen Dienstag, den 28. Februar, für alle Abonnent*innen im PS Store zum kostenlosen Download bereitgestellt werden. Doch ihr müsst euch noch eine Woche gedulden.

PS Plus Essential im März 2023 - Datum und Uhrzeit der Liveschaltung

Verfügbar ab: Dienstag, den 7. März 2023

Uhrzeit: Freischaltung im PS Store zwischen 12 und 13 Uhr

Diesmal liegen also knapp zwei Wochen zwischen Ankündigung der PS Plus-Spiele und Freischaltung im PS Store. Das liegt schlicht und einfach daran, dass die PlayStation Plus Essential-Games stets ab ersten Dienstag des Monats für Mitglieder des kostenpflichtigen Service zum Download bereitstehen.

PlayStation Plus Essential im März - Alle Spiele im Überblick

Alle neuen PS Plus-Spiele stellen wir euch hier besonders vor:

Mehr zum Thema PS Plus Essential im März 2023 bekannt: Das sind die neuen Gratis-Spiele von Dennis Michel

Das Highlight in diesem Monat: Battlefield 2042

12:31 Es hat über 17 Monate gedauert, aber jetzt macht Battlefield 2042 tatsächlich richtig Spaß

Der DICE-Shooter Battlefield 2042 setzt wie die Vorgänger erneut auf großangelegte Schlachten. Jedoch musste das Spiel zum Release ordentlich Kritik einstecken.

2023 ist alles besser: Mittlerweile wurde aber nicht nur das Klassensystem überarbeitet, sondern auch die Maps, sodass der Shooter endlich richtig Spaß macht. Wie sich Battlefield 2042 aktuell konkret spielt und was sich alles verändert hat, erfahrt ihr im oberen Video.

PS Plus Extra- und Premium-Spiele im März 2023 ebenfalls bekannt

Während der State of Play hat Sony außerdem die ersten Spiele enthüllt, die alle Mitglieder von PS Plus Extra und Premium im März herunterladen können, mit dabei:

Was hinter den neuen Titeln steckt, erfahrt ihr in unserer separaten GamePro-Übersicht zu PS Plus Extra und Premium im März 2023.

Alle wichtigen Infos zum PlayStation Plus-Abo

Ihr habt kein Abo? Alle Infos zum kostenpflichtigen Service von Sony findet ihr in unserem Info-Hub alle wichtigen Infos zu PS Plus. Darin beantworten wir euch die wichtigsten Fragen sowie Preise und Vorteile der verschiedenen Modelle (Essential, Extra und Premium).

Auf welches neues Spiel freut ihr euch im März besonders?