'Viel besser wird's nicht': PS Plus-Fans sind von neuen Essential-Spielen im Januar 2024 endlich mal wieder begeistert

Die Fan-Stimmen zum neuen PS Plus Lineup im Januar 2024 fallen diesmal einheitlich positiv aus.

Sonys Abo-Service PS Plus musste in den letzten Monaten einiges an Kritik einstecken. Nicht nur wurde das Jahresabo teurer, viele Fans fanden den Preisanstieg auch nicht gerechtfertigt für das, was dann im Abo gelandet ist.

Gleich mehrmals hintereinander haben Abonnent*innen sich über "den schlimmsten Monat" beschwert und auch bei den Dezember-Spielen für PS Plus hagelte es Kritik. Im Januar sieht das zum Glück endlich wieder anders aus, hier freut sich die Community mal wieder auf die neuen Spiele.

Das sind die neuen PS Plus Essential-Spiele im Januar 2024

Diese drei neuen Titel könnt ihr euch ab dem 2. Januar 2024 auf PS4 und PS5 runterladen:

Wollt ihr mehr zu den drei neuen Spielen wissen, stellen wir sie euch hier genauer vor:

Mehr zum Thema PS Plus Essential im Januar 2024: Das sind die 3 neuen Gratis-Spiele von Eleen Reinke

Das sagt die PS Plus-Community zu den Spielen

Im PS Plus-Subreddit fällt die Stimmung nach der Ankündigung der neuen Spiele überaus positiv aus. Viele Fans freuen sich, dass es nach der langen Flaute endlich mal wieder mehrere Spiele gibt, auf die sie sich freuen. Hier sind einige der Stimmen:

"Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, ich habe nicht mal annähernd dieses Level erwartet, das ist der beste Monat seit Langem." BuZuki_ro

"Drei Spiele, die ich spielen wollte, aber noch nicht gekauft hatte. Viel besser wird's nicht mehr." sammyrobot2

Auch in der GamePro-Community gibt es eine Menge positiv überraschter Stimmen:

"Wow, echt guter Monat und mit Plague Tale ein Spiel, bei dem der Finger schon oft überm Kaufen-Button gezuckt hat :D" EttiCue

"Starker Monat, A Plague Tale: Requiem wollte ich mir eigentlich schon direkt zum Release holen. Spiele wie Nobody Saves the World und Evil West sind genau die Art von Spielen für die ich das Abo hab." emrock

"Das nenn ich doch mal einen Spitzenstart ins neue Jahr." Snakelator

Besonders A Plague Tale: Requiem wird in der Community viel gelobt. Der Nachfolger des Action-Adventures A Plague Tale: Innocence (das ebenfalls vor einigen Monaten bereits bei PS Plus Essential enthalten war) überzeugt vor allem mit seiner emotionalen Story, der Grafik und Atmosphäre:

12:08 A Plague Tale: Requiem - Test-Video zum wunderschönen Mittelalter-Spiel

Aber auch auf Evil West freuen sich viele in der Community, besonders weil die meisten den Titel noch gar nicht gespielt sondern nur die Demo ausprobiert haben. Da ist PS Plus natürlich die perfekte Gelegenheit, den Titel nachzuholen.

12:28 Evil West im Test - Das Actionspiel pfeift auf moderne Gaming-Sünden

Ein paar zynische Stimmen gibt es aber natürlich ebenfalls. Gleich mehrere Fans geben zu bedenken, dass PS Plus oft im Januar besonders gut ist und das nicht unbedingt ein Ausblick auf das gesamte Jahr wäre. Als Grund dafür vermuten Fans, dass allen, die PS Plus zu Weihnachten bekommen haben, so das Jahresabo schmackhaft gemacht werden soll.

Essential, Extra und Premium - Alle wichtigen Infos zum PlayStation Plus-Abo

Ihr besitzt gar kein PlayStation Plus-Abo? Alle Infos zum kostenpflichtigen Online-Service von Sony findet ihr in unserem großen GamePro-Info-Hub zu PS Plus.

In der oben verlinkten Übersicht beantworten wir für euch die wichtigsten Fragen zu Preisen, den monatlichen Bonus-Spielen, Upgrades und erklären die Vorteile/Nachteile der drei verschiedenen Modelle (PlayStation Plus Essential, Extra und Premium).

Jetzt seid ihr gefragt: Was haltet ihr von den neuen PS Plus Essential-Spielen im Januar? Seid ihr mit dem Lineup zufrieden oder hättet ihr euch mehr gewünscht?