PS Plus im Mai 2026 - Die neuen Essential-Spiele sind im Anmarsch: Das sind Datum und Uhrzeit der Enthüllung

Die Essential-Spiele des Mai-Aufgebots werden am kommenden Mittwoch enthüllt.

Es ist mal wieder so weit: Bald feiern wir nicht nur den 01. Mai, sondern können uns vorab über die Enthüllung der PlayStation Plus Essential-Spiele des Mai 2026-Lineups freuen. Wir haben wie gewohnt den voraussichtlichen Termin sowie die Uhrzeit der offiziellen Ankündigung der frischen Bonus-Spiele für euch parat.

An diesem Tag werden die PS Plus Essential-Spiele des Mai 2026-Lineups enthüllt

Termin/Uhrzeit der Enthüllung der PS Plus Essential-Spiele im Mai 2026:

voraussichtlicher Termin: Mittwoch, der 29. April 2026 *

* voraussichtliche Uhrzeit: 17:30 Uhr deutscher Zeit

Termin/Uhrzeit der Freischaltung der neuen Essential-Spiele im PlayStation Store:

voraussichtlicher Termin: Dienstag, der 05. Mai 2026

voraussichtliche Uhrzeit: zwischen 10/11 Uhr mittags

17:37 Lords of the Fallen - Knapp 17 Minuten neues Gameplay aus dem hübschesten Soulslike 2023

Autoplay

*Woher wir das wissen? Sony schaltet neue PS Plus Essential-Spiele stets am ersten Dienstag des Monats frei. In der Regel werden die Titel am Mittwoch davor enthüllt.

Leaks gibt es bislang übrigens keine. Es ist aber nicht ausgeschlossen, dass der treffsichere Dealabs-Leaker Billbil-kun wieder zuschlägt und mindestens einen Titel vor der offiziellen Bekanntgabe verrät. Im April verriet er vorab, dass Lords of the Fallen als Headliner Teil des April 2026-Lineups sein wird und lag am Ende richtig.

Holt euch schnell noch die PS Plus Essential-Spiele für den Monat April 2026

Übrigens: Falls ihr es ohnehin nicht schon getan habt, dann solltet ihr euch folgende drei Essential-Titel noch bis spätestens 05. Mai (10 Uhr) sichern:

Lords of the Fallen

Tomb Raider I-III Remastered

Sword Art Online Fractured Daydream

Alle wichtigen Infos zum PS Plus-Abo: Essential, Extra, Premium

Ihr habt kein PS Plus-Abo? Alle Infos zum kostenpflichtigen Service von Sony und den monatlichen Bonus-Spielen findet ihr in unserem Info-Hub zu PS Plus.

In der oben verlinkten GamePro-Übersicht nennen wir euch alle Preise, Vorteile, Nachteile und beantworten euch die wichtigsten Fragen zu den drei verschiedenen Abostufen (PlayStation Plus Essential, PlayStation Plus Extra und PlayStation Plus Premium).

Und nun fragen wir wir immer euch: Welche Essential-Games wünscht ihr euch für das kommende Mai 2026-Lineup von PlayStation Plus/was sind eure Tipps?