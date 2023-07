PS Plus Extra/Premium verliert im August 2023 gleich 3 meiner liebsten Action-Spiele

Unter anderem verlassen gleich mehrere Yakuza-Spiele das Abo.

Im August bekommen alle mit PS Plus Extra- und Premium-Abo wieder eine Handvoll neuer Spiele spendiert. Allerdings bedeutet das umgekehrt auch, dass andere Titel die Spielebibliothek wieder verlassen müssen. Wollt ihr sie also schnell noch nachholen, müsst ihr euch bereits sputen. Besonders für Yakuza-Fans gibt es diesmal viel zu tun.

Das sind die 10 Spiele-Abgänge für PS Plus Extra/Premium im August 2023

Yakuza 0

Yakuza Kiwami

Yakuza Kiwami 2

Borderlands 3

Nidhogg

DCL- The Game

Grip

The Crew 2

8-Bit Armies

Carmageddon: Max Damage

Wann verlassen die Spiele PS Plus Extra/Premium? Die Titel verlassen den Service am 15. August, also zur gleichen Zeit, wenn die neuen Spiele des Monats live gehen.

Was euch bei PS Plus Essential im August erwartet und welche Spiele für Extra/Premium bereits bekannt sind, könnt ihr hier nachlesen:

Unsere Empfehlung: Die Yakuza-Reihe

Damit müsst ihr euch wieder von einigen ziemlich guten Spielen im Abo-Service verabschieden, darunter auch Borderlands 3 oder The Crew 2. Besonders die ersten drei Yakuza-Spiele werde ich aber vermissen. Die abgedrehte japanische Action-Reihe steckt voller Witz, Absurdität, aber auch viel Herz.

Als Yakuza Kazuma Kiryu lassen wir uns in den Spielen immer wieder mehr oder weniger freiwillig in Mafia-Geschäfte verwickeln und prügeln uns mit Gangstern auf der Straße.

Um die oft ziemlich ernste Geschichte aufzulockern, können wir außerdem im fiktiven Tokio-Stadtteil Kamurocho allerhand Nebenaufträge absolvieren und dann etwa spontan eine Rolle in einem Samurai-Film übernehmen oder einen Hostessenclub managen.

6:08 Yakuza Kiwami 2 - Test-Video: Japanischer Gangster-Krimi - Test-Video: Japanischer Gangster-Krimi

Nur auf eine deutsche oder englische Sprachausgabe müssen wir bei diesen Spielen verzichten, es gibt sie lediglich auf japanisch mit Untertiteln. Wer darauf keine Lust hat, kann sich immerhin Yakuza: Lika a Dragon anschauen.

Der neueste Serien-Ableger bietet nicht nur einen neuen Helden und englische Sprachausgabe, sondern ist ebenfalls in PS Plus enthalten. Anders als die drei ersten Teile der Reihe fliegt er im August auch nicht aus dem Service.

Wann werden die PS Plus Extra/Premium-Spiele im August angekündigt?

Allzu lang müssen wir uns nicht mehr gedulden, bis wir wissen, welche Spiele am 15. August neu in den Service wandern. Sie werden stets am Mittwoch bevor sie live gehen angekündigt, also diesmal am 9. August 2023.

Sind im August bei den Abgängen Spiele dabei, die ihr unbedingt noch zocken wollt oder anderen empfehlen würdet?