PS Plus Extra/Premium im August 2022: Datum und Uhrzeit der Ankündigung

Wie schon im letzten Monat bekommen die Spiele- und Klassikerbibliotheken von PS Plus Extra und Premium auch diesen Monat wieder Zuwachs. Behält Sony den Rythmus aus dem Juli bei, könnt ihr euch schon sehr bald auf die neuen Titel freuen.

Das sind Datum und Uhrzeit der Enthüllung für die PS Plus Extra/Premium-Spiele im August 2022:

voraussichtlicher Termin: Mittwoch, der 10. August 2022 *

* voraussichtliche Uhrzeit: 17:30 Uhr (deutscher Zeit) *

* Ab wann sind die neuen Spiele verfügbar? Dienstag, den 16. August 2022

*Woher kommt dieser Termin? Die neuen PS Plus Extra/Premium-Titel wurden im Juli am zweiten Mittwoch des Monats angekündigt und am darauffolgenden Dienstag veröffentlicht. Damit ergibt sich ein ähnliches System wie für PS Plus Essential, welches am ersten Dienstag des Monats live geht und am Mittwoch davor angekündigt wird.

Wie jeden Monat wird GamePro euch natürlich auch diesmal die neuen Spiele pünktlich zur Ankündigung vorstellen.

Sind bereits Spiele bekannt?

Ja, die ersten vier Gratisspiele für PS Plus Extra/Premium wurden bereits offiziell angekündigt. Mit dabei sind im August mehrere Titel der Yakuza-Reihe:

7 1 PS Plus Extra/Premium im August 2022 Die ersten 4 Spiele sind bekannt

Wie sieht es mit Leaks aus? Auch ein weiteres angebliches Gratisspiel wurde bereits geleakt. Wie schon häufig zu PS Plus Essential stammt das Gerücht mal wieder von der französischen Dealsseite Dealabs. Demnach sollen wir diesen Monat auch Ghost Recon: Wildlands bekommen. Alles Wichtige dazu erfahrt ihr hier:

4 2 PS Plus August 2022-Leak Dieser Open World-Shooter kommt wohl bald zu Extra und Premium

Schnappt euch außerdem die PS Plus Collection für PS5

Falls ihr noch nicht zugeschlagen habt: Wer über ein kostenpflichtiges PS Plus-Abo verfügt und eine PS5 gekauft hat, bekommt im Rahmen der "PS Plus Collection" außerdem weitere PS4-Titel zusätzlich und kann sie auf der Next Gen-Konsole spielen.

Alles Wichtige zum neuen PS Plus-Modell

Seid ihr selbst noch unsicher, welches PS Plus-Modell für euch das richtige ist, findet ihr in unserem Info-Hub alle wichtigen Infos zu PS Plus inklusive aller Spiele, sowie Preise und Vorteile der verschiedenen Modelle. Wer sich dagegen eher für PS Plus Essential interessiert, findet die neuen Gratis-Spiele für August in diesem Artikel.