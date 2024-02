PS Plus Extra/Premium im Februar 2024: Diese Spiele für PS4/PS5 wünschen sich die Fans - und ihr?

Diese PS Plus-Spiele wünscht sich die Community im Februar.

Nicht einmal mehr eine Woche dauert es, bis Sony die neuen PS Plus Extra- und Premium-Spiele für den Februar 2024 offiziell enthüllt. Um sich die Wartezeit ein wenig zu versüßen, rätseln Fans jeden Monat auf Reddit, welche Spiele es wohl in den Service schaffen könnten. Das sind diesmal die größten Wünsche und Vermutungen der Community.

Der Top-Wunsch der PlayStation Plus-Community: Resident Evil 3

10:59 Resident Evil 3 Remake - Testvideo zur Horrorspiel-Neuauflage

Auf Platz 1 vieler Wunschlisten und Vermutungen der Community thront diesmal das Remake des Horror-Klassikers Resident Evil 3. Diese Annahme kommt auch nicht von ungefähr: Immerhin ist das hervorragende Resident Evil 2 Remake letzten Monat bereits im Abo gelandet und viele Fans würden jetzt am liebsten direkt mit dem Nachfolger weitermachen.

Allerdings hat die Neuauflage des dritten Teils auch ein paar Schwächen im Vergleich zu ihrem direkten Vorgänger, darunter die ziemlich kurze Kampagne, die gerade mal rund sechs Stunden beschäftigt. Trotzdem ist das Horror-Adventure definitiv zu empfehlen, besonders, wenn es wirklich zu PS Plus wandern sollte.

Mehr Infos bekommt ihr im Test zum Spiel:

Mehr zum Thema Resident Evil 3 im Test - Horror-Highlight mit Schwächen von Dennis Michel

Darum geht's: Im dritten Teil schlüpft ihr in die Haut der ehemaligen S.T.A.R.S-Agentin Jill Valentine, die eine der letzten Überlebenden aus Raccoon City ist. Während sie versucht, aus der zombieverseuchten Stadt zu entkommen, wird sie vom unaufhaltsamen Nemesis verfolgt.

Wer neben PS Plus übrigens den Xbox Game Pass hat, kann Resident Evil 3 übrigens bald auch dort spielen – dem Spiele-Service von Microsoft wird der Titel nämlich noch im Februar hinzugefügt.

Auf diese weiteren Spiele tippt und hofft die Community außerdem:

Sifu

The Witcher 3

Cult of the Lamb

God of War Ragnarök

Forspoken

Wann werden die neuen PS Plus Extra/Premium-Spiele im Februar 2024 enthüllt?

Bereits nächste Woche erfahren wir, welche Titel tatsächlich in die Spielebibliothek von Extra und Premium wandern. Am Mittwoch, den 14. Februar 2024 um 17:30 Uhr deutscher Zeit erfolgt die Enthüllung. Freigeschaltet werden die neuen Spiele dann sechs Tage später, nämlich am 20. Februar.

Den ersten Februar-Titel kennen wir möglicherweise sogar bereits – und er wurde auch noch von PlayStation UK selbst geleakt. Mehr Infos dazu und zu den PS Plus-Essential-Spielen in diesem Monat findet ihr hier:

Essential, Extra und Premium - Alle wichtigen Infos zum PlayStation Plus-Abo

Ihr besitzt gar kein PlayStation Plus-Abo? Alle Infos zum kostenpflichtigen Online-Service von Sony und den monatlichen Bonus-Spielen findet ihr in unserem großen GamePro-Info-Hub zu PS Plus.

In der oben verlinkten Übersicht beantworten wir für euch die wichtigsten Fragen und und erklären die Vorteile/Nachteile der verschiedenen Modelle (PlayStation Plus Essential, Extra und Premium).

Jetzt seid ihr natürlich gefragt: Welche Spiele wünscht ihr euch diesen Monat am meisten für PS Plus Extra und Premium?