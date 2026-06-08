PS Plus Extra/Premium im Juni 2026: Dieses Open World-RPG mit 90er Wertung steht gerade ganz oben auf dem Community-Wunschzettel

Die Enthüllung der PlayStation Plus Extra- und Premium-Titel des Juni 2026-Lineups steht an. Diesen Mittwoch enthüllt Sony die neuen Bonus-Spiele für alle Abonnent*innen der beiden teureren Stufen. Im PS Plus-Subreddit teilen Community-Mitglieder wie jeden Monat ihre Wünsche und Vermutungen fürs kommende Lineup. Der Top-Kandidat diesmal: Final Fantasy 7 Rebirth.
PlayStation Plus Extra/Premium im Juni 2026 - Top-Wunsch der Community: Final Fantasy 7 Rebirth
Das ursprünglich im Februar 2024 für die PS5 veröffentlichte Action-RPG wird mit Abstand am meisten als Wunschkandidat fürs Juni 2026-Lineup von Extra und Premium genannt. Und das kommt nicht von ungefähr.
Denn in Anbetracht der jüngsten Ankündigung des dritten Remake-Teils aka Final Fantasy Revelation halten es nicht nur viele PS Plus-User, sondern auch wir für sehr wahrscheinlich, dass der Vorgänger Teil der Extra-/Premium-Bibliothek wird. Sollte das nicht im Juni passieren, dann wird das Open World-RPG wohl aber sicher in den nächsten Monaten hinzugefügt.
Revelation soll im Frühjahr 2027 für die PS5 sowie Xbox Series X/S und den PC erscheinen. Vorab dürften wir den zweiten Remake-Part bei PS Plus sehen. FF7 Remake Intergrade, die Neuauflage von Part 1, ist bereits bei PS Plus Extra und Premium verfügbar.
FF7 Rebirth setzt da an, wo Teil 1 aufgehört hat und lässt uns endlich die Tore Midgards verlassen und größtenteils eine weitläufige Open World erkunden.
Obwohl einige Missionen eintönig ausfallen, überzeugt das Action-RPG mit seinem spaßigen Kampfsystem, der fantastischen Präsentation sowie abwechslungsreichen Bosskämpfen. Im GamePro-Test hat sich Rebirth sogar eine 90er-Wertung verdient!
Termin und Uhrzeit der Enthüllung der PlayStation Plus Extra-/Premium-Spiele (Juni 2026)
Ob der Tipp der PS Plus-Community stimmt, erfahren wir übermorgen. Sony gibt die neuen Bonus-Spiele voraussichtlich diesen Mittwoch, am 10. Juni, um 17:30 Uhr an.
Alle wichtigen Infos zum neuen Lineup findet ihr dann wie immer pünktlich auf GamePro.
Übrigens: Mit der Destiny 2: Legacy Collection (verfügbar ab 09. Juni bei Extra/Premium) sowie Gitaroo Man (verfügbar ab 16. Juni bei Premium) kennen wir bereits zwei Titel des Lineups für diesen Monat.
Und an dieser Stelle fragen wir wie immer euch: Würdet ihr euch über FF7 Rebirth bei PS Plus freuen? Welche Titel wünscht ihr euch noch für das kommende Extra- und Premium-Lineup?
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