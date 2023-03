Bereits zur letzten State of Play hatte Sony einige der Spiele angekündigt, die im März 2023 zu PS Plus Extra und Premium wandern. Allerdings dürften das noch nicht alle Titel sein, immerhin wurden noch keine Spiele für die Klassiker-Bibliothek bekanntgegeben. Wann genau ihr mit der Ankündigung rechnen könnt und wann die neuen Titel dann freigeschaltet werden, lest ihr hier.

PS Plus Extra/Premium im März 2023: Datum und Uhrzeit der Ankündigung/Freischaltung

voraussichtlicher Termin: Mittwoch, der 15. März 2023 *

* voraussichtliche Uhrzeit: 17:30 Uhr (deutscher Zeit) *

* Ab wann sind die neuen Spiele verfügbar? Dienstag, den 21. März 2023 um die Mittagszeit

*Woher kommt dieser Termin? Sony schaltet die neuen PS Plus Extra/Premium-Spiele in der Regel immer am dritten Dienstag des Monats frei und kündigt sie am Mittwoch davor an. Natürlich gibt es hier Ausnahmen wie die letzte State of Play, wo bereits einige der Titel für diesen Monat enthüllt wurden.

Welche Spiele für PS Plus Extra/Premium bereits bekannt ist, könnt ihr hier nachlesen:

Eines der Highlights in diesem Monat dürfte wohl die Legacy of Thieves-Collection sein, die euch nicht nur Uncharted 4, sondern auch Uncharted: The Lost Legacy beschert. Die Abenteuer-Reihe um die Schatzsucher*innen Nathan Drake und Chloe Frazer zählt nicht umsonst zu den besten PlayStation-Exklusivtiteln überhaupt:

Sichert euch noch die PS Plus Collection!

Wenn ihr eine PS5 und ein PS Plus-Abo besitzt, habt ihr noch knapp zwei Monate Zeit, euch die PS Plus Collection mit 19 Gratis-Spielen zu sichern. Ab dem 9. Mai 2023 ist sie nämlich nicht mehr verfügbar. Habt ihr euch die Spiele vor diesem Zeitpunkt allerdings geschnappt, behaltet ihr weiterhin Zugriff auf sie.

Alles zum neuen PS Plus-Modell

In unserem Info-Hub findet ihr alle wichtigen Infos zu PS Plus inklusive der wichtigsten Fragen, aller Spiele in der Klassiker- und Spielebibliothek von Extra und Premium, sowie Preise und Vorteile der verschiedenen Modelle des Abo-Services für die PlayStation-Konsolen. Seid ihr also selbst noch unsicher, welches PS Plus-Modell für euch das richtige ist, könnt ihr euch hier vorab informieren und in Erfahrung bringen, bei welchem Tier ihr zugreifen solltet.

Auf welche Spiele hofft ihr diesen Monat noch?