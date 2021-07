Durch den Summer Sale gibt es im PlayStation Store gerade eine riesige Menge an Spielen für die PS4 und die PS5 im Angebot. Auf einige dieser ohnehin schon reduzierten Titel bekommt ihr zusätzlichen Rabatt, wenn ihr ein Abo bei PS Plus besitzt. Die Deals laufen noch bis zum 18. August. In diesem Artikel haben wir euch ein paar der Highlights herausgesucht. Die Übersicht über alle Spiele, die ihr mit PS Plus noch günstiger bekommt, findet ihr hier:

EA Star Wars Triple Bundle

Eines der Highlights ist fraglos das EA Star Wars Triple Bundle, mit dem ihr drei AAA-Titel des Publishers in einem Paket bekommt: In der Deluxe Edition von Star Wars Jedi: Fallen Order erlebt ihr als einer der letzten Jedi Abenteuer auf abwechslungsreichen Planeten, wobei Gameplay und Leveldesign stark an Dark Souls erinnern, nur mit niedrigerem Schwierigkeitsgrad. In Star Wars Squadrons liefert ihr euch epische Raumschlachten mit X-Wings, Tie Fightern und andere aus der Franchise bekannten Schiffen, und zwar optional auch in VR. Den Multiplayer-Shooter Star Wars Battlefront II bekommt ihr in der Celebration Edition mit mehr als 300 Zusatzinhalten. Für alles zusammen zahlt ihr mit PS Plus 31,49 Euro, ohne Abo liegt der Preis bei noch immer ziemlich günstigen 35,99 Euro.

Far Cry 5 Gold Edition

Mit PS Plus zahlt ihr nur noch 17,99 für die Far Cry 5 Gold Edition, die neben dem Hauptspiel auch den Season Pass sowie das Digital-Deluxe-Paket mit zusätzlichen Ingame-Gegenständen enthält. Ohne Abo zahlt ihr 22,49 Euro. In Far Cry 5 nehmen wir es im ländlichen Montana mit einem charismatischen, aber durchgeknallten Sektenführer und seinen Geschwistern auf. Das Gameplay folgt im Wesentlichen der Open-World-Formel Ubisofts, konzentriert sich dabei aber auf die spaßigsten Aspekte wie das Experimentieren mit verschiedenen Waffen, Fahrzeugen und Ausrüstungsgegenständen und stellt eher langweilige Elemente wie das Erklimmen von Türmen in den Hintergrund. Die DLCs schicken uns auf den Mars, in den Vietnamkrieg und in die Zombie-Apokalypse.

Ark: Survival Evolved

Ark: Survival Evolved gehört zu den beliebtesten Survival-Spielen der letzten Jahre, was vor allem an der riesigen Auswahl an Dinosauriern und anderer Urzeitwesen liegt, denen ihr hier begegnen könnt. Anfangs werdet ihr noch häufig die Flucht vor den teils riesigen Kreaturen ergreifen, aber sobald euer Charakter ein wenig dazugelernt und sich bessere Ausrüstung angefertigt hat, könnt ihr euch nicht nur wehren, sondern die Dinos sogar zähmen und zu euren Haus- oder Reittieren machen. Auf der scheinbar einsamen Insel gibt es außerdem noch eine Reihe von Geheimnissen zu erkunden. Ark: Survival Evolved lässt sich prinzipiell auch alleine spielen, macht aber am meisten Spaß, wenn ihr euch in der Gruppe zusammentut und gemeinsam ums Überleben beziehungsweise um die Herrschaft über die Dinosaurier kämpft.

Children of Morta

Bei Children of Morta handelt es sich um ein Roguelike-Rollenspiel, in dem wir die Mitglieder der Familie Bergson spielen. Deren Aufgabe besteht darin, den heiligen Berg Morta gegen die Angriffe von allerlei fiesen Monstern zu beschützen. Wie üblich in dem Genre sind die Levels zufallsgeneriert und nach dem Tod müssen wir wieder von vorn anfangen. Children of Morta besitzt jedoch ein motivierendes Fortschrittssystem, bei dem wir nicht nur neue Fähigkeiten, sondern auch neue Familienmitglieder freischalten. Von der Konkurrenz hebt sich der Indie-Hit zudem durch die märchenhaft schöne und sehr detaillierte Pixelgrafik sowie durch einen starken Fokus auf die komplexe Geschichte und die damit verbundene dichte Atmosphäre ab.

Was bietet PlayStation Plus?

Der Abo-Service PlayStation Plus bietet für 8,99 Euro im Monat oder 59,99 Euro im Jahr eine ganze Menge von Vorteilen. Hier die wichtigsten:

1. Online-Multiplayer

Für die meisten Online-Spiele auf PS4 und PS5 braucht ihr zwingend ein Abo bei PS Plus. Ohne Mitgliedschaft müsst ihr euch also in der Regel mit dem Singleplayer oder lokalen Multiplayer-Partien zufrieden geben.

2. Monatliche Gratis-Spiele

Mit PS Plus bekommt ihr jeden Monat neue Spiele, die ihr so lange kostenlos zocken könnt, wie ihr ein Abo habt. Es gibt mindestens zwei Spiele im Monat, seit Erscheinen der PS5 sind es in der Regel sogar drei. Diesen Monat bekommt ihr Call of Duty: Black Ops 4, A Plague Tale: Innocence und WWE 2K Battlegrounds.

3. Exklusive Sales und Rabatte

Wie im aktuellen Summer Sale bekommen Plus-Mitglieder in großen Sales des PS Store oft zusätzlichen Rabatt auf ausgewählte Spiele. Es gibt sogar immer wieder Sales, in denen man mit PS Plus generell den doppelten Rabatt bekommt.

4. Cloud-Speicher

Mit einem PS-Plus-Abo könnt ihr eure Spielstände in der Cloud speichern und später jederzeit wieder abrufen, auch von einer anderen Konsole aus. Ihr bekommt bis zu 100 GB Speicherplatz.

5. Share Play

Share Play lässt euch online mit Freunden gemeinsam zocken, so als wären sie im selben Raum. Das bedeutet: Selbst in Singleplayer-Spielen könnt ihr ganz einfach die Kontrolle an sie übergeben, auch wenn sie das Spiel nicht besitzen. Mehr dazu erfahrt ihr auf Sonys Share-Play-Infoseite.

