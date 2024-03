PS Plus Extra/Premium im März 2024-Spiele stehen vor der Tür - Das sind Datum und Uhrzeit des Reveals

An diesem Tag wird PS Plus Extra/Premium im März 2024 enthüllt.

Am Dienstag, den 5. März werden die neuen PS Plus-Essential-Spiele für den Monat März 2024 freigeschaltet, und auch die Bonus-Titel für die beiden höheren Abostufen Extra und Premium lassen nicht mehr lange auf sich warten. Hier findet ihr Datum und Uhrzeit der Bekanntgabe.

An diesem Tag werden die PS Plus Extra- und Premium-Spiele des März2024-Lineups enthüllt

Enthüllung der PS Plus Extra-/Premium-Spiele im März 2024:

voraussichtlicher Termin: Mittwoch, der 13. März 2024

voraussichtliche Uhrzeit: 17:30 Uhr deutscher Zeit

Freischaltung der neuen Extra-/Premium-Spiele im PlayStation Store:

voraussichtlicher Termin: Dienstag, der 19. März 2024

voraussichtliche Uhrzeit: zwischen 12/13 Uhr mittags

Woher kommen diese Angaben? In der Regel schaltet Sony die neuen Extra/Premium-Spiele am dritten Dienstag des Monats frei. Die Ankündigung der neuen Titel erfolgt am Mittwoch davor.

Gibt es schon Leaks? Nein, bislang sind noch keine Spiele durchgesickert, die uns im März bei Extra und Premium erwarten.

Diese PlayStation Plus-Titel gibt es bei Essential im März 2024?

Wann kommen die Essential-Games für März 2024? Die neuen Essential-Spiele werden am Dienstag, den 5. März um die Mittagszeit herum im PS Store freigeschaltet.

Im unten verlinkten GamePro-Artikel stellen wir euch die neuen Essential-Titel genauer vor:

Mehr zum Thema PS Plus Essential im März 2024: Das sind die neuen Gratis-Spiele im Abo von Tobias Veltin

Zu den großen Highlights in diesem Monat gehört unter anderem das knackige Kampfspiel Sifu, über das sich viele Mitglieder des kostenpflichtigen Service besonders freuen:

0:40 SIFU bekommt die ersten neuen Inhalte und wird endlich leichter

Alle wichtigen Infos zum PlayStation Plus-Abo (Essential, Extra, Premium)

Ihr habt noch kein PS Plus-Abo? Alle Infos zum kostenpflichtigen Spiele-Service von Sony und den monatlichen Bonus-Spielen findet ihr in unserem großen Info-Hub zu PS Plus.

Darin erfahrt ihr alles, was ihr zu dem Thema wissen müsst. Wir listen sowohl alle Preise, also auch Vorteile und Nachteile auf und klären die Unterschiede zwischen den drei unterschiedlichen Abo-Tiers. (PlayStation Plus Essential, PlayStation Plus Extra und PlayStation Plus Premium).

Welche Spiele wünscht ihr euch für Extra und Premium im März 2024?