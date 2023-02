PS Plus Extra/Premium-Leak: Großes PlayStation-Exclusive ist im Februar dabei

Eigentlich sollten die neuen Spiele für PlayStation Plus Extra und Premium erst heute Nachmittag gegen 17:30 Uhr bekannt gegeben werden. Ein Leak von billbil_kun, einem verlässlichen PS Plus-Insider, kam dem mal wieder zuvor. Mit dabei ist eines von Sonys großen exklusiven Blockbustern.

Diese Spiele sind laut Leak mit dabei:

Da kommt nicht mehr: Das sollen aber noch nicht alles Spiele sein. Der Leaker erwähnte, dass noch mehr Titel dazukommen. Außerdem verlassen auch immer wieder Spiele den Katalog. Heute Nachmittag sollten wir schlauer sein.

Wann kommen die neuen Titel in den Service? Am 21. Februar sollen die Spiele freigeschaltet werden.

Horizon Forbidden West

12:35 Horizon Forbidden West - Test-Video zum Open-World-Blockbuster für PlayStation

Genre: Action-Adventure

Action-Adventure Entwickler: Guerrilla

Guerrilla Erstveröffentlichung: 18. Februar 2022

Darum geht's: In der Fortsetzung von Horizon Forbidden West verschlägt es Heldin Aloy in den Verbotenen Westen der postapokalyptischen Welt. Dort bekommt sie es mit einer mysteriösen Plage sowie neuen Maschinenwesen zu tun. Aber auch andere Menschen stellen eine Bedrohung dar.

Dass Forbidden West im Februar für PS Plus Extra/Premium kommt, ist (sicherlich beabsichtigtes) gutes Timing. Zum einen erscheint am 22. Februar mit Horizon Call of the Mountain der VR-Ableger. Zum anderen wird die Fortsetzung am 19. April durch das DLC Burning Shores erweitert. Forbidden West wäre damit der ideale Appetitmacher.

Borderlands 3

1:26 Borderlands 3 - Zweiter Gameplay-Trailer zeigt Namen und neue Fähigkeiten der vier Helden

Genre: Ego-Shooter

Ego-Shooter Entwickler: Gearbox Software

Gearbox Software Erstveröffentlichung: 13. September 2019

Darum geht's: Der dritte Borderlands-Hauptteil knüpft einige Jahre nach dem zweiten Teil an. Mit den Children of the Vault erhebt sich ein Banditenkult auf Pandora, dem wir uns mit neuen Helden (Schütze, Bestienzähmer, Sirene, Soldatin) und Waffen entgegenstellen.

Wie sich Borderlands 3 im Test geschlagen hat, lest ihr hier:

68 7 Borderlands 3 im Test Größer, besser, dümmer

Resident Evil 7: Biohazard

3:36 Resident Evil 7 - Launch Trailer zeigt die Schrecken des Baker-Anwesens

Genre: Action-Adventure

Action-Adventure Entwickler: Capcom

Capcom Erstveröffentlichung: 24. Januar 2017

Darum geht's: Auf der Suche nach seiner verschwundenen Frau Mia gerät Ethan in die Fängen der mörderischen Familie Baker. Anders als in den Vorgängern erleben wir diesen Albtraum aus der Ego-Perspektive, während wir uns durch das gruselige Anwesen kämpfen und nebenbei noch einem übernatürlichen Geheimnis auf den Grund gehen.

Warum sich dieser Horror-Trip lohnt, könnt ihr in unserem Test nachlesen:

52 3 Resident Evil 7 Biohazard im Test - Endlich wieder volle Hosen!

Scarlet Nexus

1:38 Scarlet Nexus: Launch-Trailer stimmt auf das Action-Rollenspiel ein

Genre: JRPG

JRPG Entwickler: Namco Bandai

Namco Bandai Erstveröffentlichung: 25. Juni 2021

Darum geht's: In der fernen Zukunft schlüpfen wir in die Rolle von Yuito oder Kasane, beide Rekruten der Organisation "Anderen-Abwehrstreifkraft" (kurz AAS), um mit psychokinetischen Kräften die Bevölkerung vor angreifenden Mutanten zu schützen. Je nachdem, welchen der beiden wir spielen, nimmt das Einfluss auf den Spielverlauf, die grundlegende Story bleibt aber gleich.

Mehr über Scarlet Nexus lest ihr in unserem Test:

102 1 Scarlet Nexus im Test Warum das neue JRPG eine Hit-Wertung kassiert

Die PS Plus Essential-Spiele sind schon live

Sofern ihr ein Abo für PS Plus Extra oder Premium besitzt, erhaltet ihr automatisch auch die Gratis-Spiele von PS Plus Essential. Welche Spiele im Februar 2023 dabei sind, die ihr euch bereits ohne Zusatzkosten sichern könnt, erfahrt ihr im folgenden Artikel:

3 4 PS Plus Februar 2023 Essential-Spiele jetzt live - das sind alle Spiele

Solltet ihr noch kein PS Plus-Abonnement besitzen, seid aber interessiert daran, könnt ihr in unserer großen PS Plus Übersicht über Modelle, Preise, Vorteile und mehr informieren.

Was sagt ihr zu den neuen PS Plus Extra/Premium-Spielen? Auf welchen Titel freut ihr euch am meisten?

Dieser Artikel wird fortlaufend erweitert.