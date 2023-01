PS Plus: Fallout 76 ist mittlerweile viel besser als sein Ruf, stellen viele überrascht fest

Fallout 76 bekommen PS Plus-Abonnent*innen aktuell ohne Zusatzkosten als ein Bonus-Spiel auf der Essential-Stufe. Das sorgt bei vielen Menschen für überraschte Reaktionen, die den Titel jetzt zum ersten Mal überhaupt ausprobieren. Im Hinblick auf Fallout 76 dürften viele noch den enttäuschenden bis fast schon desaströsen Launch im Hinterkopf haben. Aber bei Bethesdas Postapokalypse hat sich seitdem so viel getan, dass Fallout 76 mittlerweile regelrecht begeistern kann.

PS Plus-Abonnent*innen sind positiv überrascht, wie gut Fallout 76 mittlerweile ist

Was bisher geschah: Als Fallout 76 veröffentlicht wurde, kam es nicht gut an. Das lag zum einen am technisch total verbuggten Zustand des Spiels. Zum anderen aber auch daran, dass die Multiplayer-Rechnung für viele Fallout-Fans schlicht nicht aufging. NPCs und Story wurden zum Großteil vergeblich gesucht.

In unserem ursprünglichen GamePro-Test bekam Fallout 76 Ende 2018 dann erst einmal auch nur 64 Punkte und ein vernichtendes Fazit: Fallout steckte in der Identitätskrise. Damit waren wir nicht allein, ganz im Gegenteil. Auch international fiel das Spiel größtenteils durch:

Mittlerweile ganz anders: Seitdem hat sich aber jede Menge getan. Das Wastelanders-Update brachte endlich NPCs sowie Fraktionen und machte Bethesdas RPG zu einem viel besseren Spiel, woraufhin wir Fallout 76 auch direkt aufwerten konnten. Aber das war natürlich noch nicht alles, der Titel wurde auch danach noch stetig erweitert.

Mit dem Ergebnis, dass Fallout 76 mittlerweile nicht nur sehr viel weniger Probleme, sondern auch viel mehr Inhalte hat. So hinterlässt das Spiel natürlich einen ganz anderen Eindruck als den, der zum offenbar ziemlich verfrühten Launch des Titels entstehen musste.

Wer Fallout 76 jetzt durch PS Plus bekommen und angespielt hat, zeigt sich oft positiv überrascht. Auf Reddit häufen sich Kommentare von Spieler*innen, die jede Menge Spaß mit dem neuesten Fallout haben. Grimmijo42 schreibt zum Beispiel:

"Aufgrund von Reviews habe ich nicht viel von Fallout 76 erwartet. Aber jetzt bin ich hooked, es ist wie Fallout 5! Sieht gut aus, spielt sich gut, exzellenter Stimmen-Cast und interessante Ziele bei Quests. Ich verstehe den Hass überhaupt nicht."

Redditor RazorStorm4K stößt in dasselbe Horn und freut sich ebenfalls:

"Ich denke, es ist ein wirklich solider Monat. [Fallout] 76 hatte natürlich einen furchtbaren Launch, aber sie haben wirklich gute Verbesserungen gebracht, anstatt es einfach nur sich selbst zu überlassen."

In den GamePro-Kommentaren bricht auch Motzerator eine Lanze für Fallout 76 und betont, dass sich Bethesdas Endzeit-RPG mittlerweile auch hervorragend als Singleplayer-Titel spielen lässt (auch wenn der Multiplayer sehr spaßig ist):

"Wenn Du die Singleplayer Fallout Spiele magst, solltest Du Fallout76 unbedingt mal ausprobieren, darin versteckt sich ein komplettes Fallout Game mit vielen Quests und einer großen Map. Ich selber bin auch ein großer Multiplayer Muffel, aber in Fallout76 macht er mir Spaß. Denn nach ein paar Wochen habe ich mich dann doch daran beteiligt und habe sehr viel Spaß damit."

In den letzten vier Jahren sind enorm viele sehr unterschiedliche Inhalte hinzugefügt worden, wie ihr zum Beispiel hier sehen könnt:

2:06 Fallout 76: Trailer zu Worlds stellt eine Vielzahl verrückter Kombinationen vor

Allerdings wurde Mitte letzten Jahres auch ein Bericht veröffentlicht, der gar kein gutes Licht auf die ursprüngliche Entwicklungszeit von Fallout 76 wirft. Darin hieß es, die Entwicklung voller Crunch und Stress habe "Menschen zerstört" und sie "aufgefressen".

Wie sind eure Eindrücke mittlerweile von Fallout 76? Spielt ihr schon länger immer noch, wieder oder jetzt erst durch PS Plus?