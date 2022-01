PS Plus Januar 2022: Holt euch jetzt noch schnell die Gratis-Spiele aus dem Dezember

Bald ist es soweit, dann gehen die ersten Gratistitel des neuen Jahres bei PS Plus online. Die Freischaltung erfolgt in der Regel immer um die Mittagszeit - wenn ihr es also noch nicht getan habt, bleibt euch nicht mehr viel Zeit, euch noch die Titel des letzten Monats zu schnappen.

Wann gehen die PS Plus-Spiele für Januar 2022 online? Die kostenlosen Titel werden immer am ersten Dienstag des Monats freigeschaltet. Ihr habt also bis zum 4. Januar Zeit, bis die neuen Spiele online gehen.

Was ist im Dezember-Lineup dabei? Die Spiele des Dezembers 2021 enthalten wieder 3 kostenlose Titel für PS4 und PS5. Zusätzlich sind auch 3 VR-Titel mit dabei, die bereits Teil des November-Aufgebotes waren:

Was ist die Godfall: Challengers Edition? Bei der Challengers Edition von Godfall handelt es sich nicht um das komplette Spiel mit allen Inhalten. Stattdessen ist es eine abgespeckte Version, die ohne Kampagne und Story auskommt und euch direkt in den Endgame-Content wirft. Was genau enthalten ist, könnt ihr hier nachlesen:

Das sind die PS Plus Spiele für den Dezember

Godfall: Challengers Edition

Im Action-RPG Godfall müsst ihr Monster schnetzeln und Ausrüstung looten. Die Challengers Edition kommt ohne die Kampagne aus und enthält lediglich die drei Endgame-Modi Lightbringer, Dreamstones und Ascended Tower of Trials. Dafür erhaltet ihr direkt zusätzliche Skillpunkte und eine große Auswahl an Waffen. Die Challengers Edition könnt ihr mit bis zu drei Spieler*innen im Koop zocken.

Mortal Shell

Mortal Shell ist ein düsteres Action-RPG im Stil der Souls-Spiele. Euch wird in den gnadenlosen und fordernden Kämpfen gegen verschiedene Gegner also einiges an Können und Timing abgefordert.

LEGO DC Super Villains

Im Action-Adventure Lego DC Super Villains schlüpft ihr diesmal nicht in die Rolle der Helden, sondern seid als selbst erstellter Superschurke im DC-Universum unterwegs und könnt für allerhand Chaos sorgen.

Die PS Plus-Spiele für Januar 2022

Falls ihr euch die PS Plus-Spiele des letzten Monats bereits geholt habt, stehen euch natürlich auch die Titel für den Januar kurz bevor. Welche das sind und ob sich die neuen Spiele lohnen, stellen wir euch in unserem separaten Artikel genauer vor:

PS Plus für PS4 und PS5 - Lohnt sich das Abo?

Die PS Plus-Spiele könnt ihr nur mit einem aktiven PlayStation Plus-Abo ohne Zusatzkosten herunterladen. Falls ihr kein PS Plus-Mitglied seid und euch nun fragt, ob sich ein Abo überhaupt lohnt, dann findet ihr alle wichtigen Fragen und Antworten dazu in unserem großen PS Plus-FAQ: Hier stellen wir euch die Vorteile, Preise und alle weiteren PS Plus-Infos genauer vor.