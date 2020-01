PS Plus – Holt euch jetzt das Monatsabo mit 4 Gratisspielen für 4,49€ [Anzeige]

Im PlayStation Store könnt ihr von heute an bis 11 Uhr am 31. Januar einen Monat PlayStation Plus zum halben Preis bekommen, also für 4,49€ statt 8,99€. Das Angebot gilt nur für Nutzer, die nicht ohnehin schon Plus-Mitglieder sind, und ist nur im PS Store und nicht im Retail-Handel verfügbar. Hier geht's zum Deal:

1 Monat PlayStation Plus statt 8,99€ für 4,49€

Beachten solltet ihr dabei, dass sich das Abo nach Ablauf des Monats automatisch zum Normalpreis von 8,99€ verlängert, wenn ihr nicht rechtzeitig kündigt.

Was bietet PlayStation Plus?

PlayStation Plus bietet eine ganze Menge Vorteile. Für diejenigen unter euch, die sich fragen, ob sich das Abo für sie lohnt, haben wir hier alle aufgelistet:

1. Online-Multiplayer

Das PS-Plus-Abo braucht ihr für so gut wie jede Form des Online-Multiplayers, von kompetitiven Matches bis zum Koop-Modus. Ohne PS Plus könnt ihr also nur allein oder im lokalen Multiplayer spielen.

2. Monatlich kostenlose PS4-Spiele

Normalerweise gibt es für Plus-Mitglieder jeden Monat zwei PS4-Spiele gratis. Diese können genutzt werden, solange ihr über ein aktives Abo verfügt. Im Januar sind es im Grunde sogar vier Titel, denn außer dem Goat Simulator gibt es diesmal die Nathan Drake Collection, die die ersten drei Teile der Uncharted-Reihe enthält. Allein dafür dürften sich die 4,49€ schon lohnen. Mehr zu den Gratisspielen erfahrt ihr hier.

3. Exklusive Rabatte

Für Plus-Mitglieder gibt es im PlayStation Store immer wieder exklusive Rabatte. Manchmal gibt es sogar exklusive Sales. In der Vergangenheit konnten Abonnenten große PS4-Titel so bereits bis zu 75% günstiger bekommen. Außerdem gibt es auch in Sales, die allen Nutzern offen stehen, für Plus Mitglieder oft nochmal einen zusätzlichen Rabatt auf einige ohnehin schon reduzierte Spiele.

4. Exklusive Free Trials

Manchmal dürfen Plus-Mitglieder zudem bestimmte Spiele exklusiv kostenlos antesten, wobei es sich meistens um große Multiplayer- bzw- Koop-Titel handelt. In der Vergangenheit gab es solche Gratis-Testphasen beispielsweise für Monster Hunter World und Rainbow Six Siege.

5. Exklusive Ingame-Gegenstände

Plus-Abonnenten bekommen kostenlose exklusive Ingame-Gegenstände wie Skins oder Ausrüstung für eine Menge große Online-Spiele. Aktuell gibt es beispielsweise zwei Charakter- und zwei Waffenskins für Apex Legends, das Waffenpaket "Königlicher Stahl" für Dauntless und den Geisterflammenschädel sowie Mystiker-Totems für Path of Exile.

6. Kostenlose Avatare und Designs

Außerdem können Plus-Mitglieder ihren PSN-Account mit kostenlosen Avataren und Designs verschönern. Momentan sind unter anderem Designs zu Bloodborne, Grim Fandango und Street Fighter V verfügbar.

7. PlayStation Rewards

Zu guter Letzt können Plus-Mitglieder auch noch Rabatte und Gutscheine für Partnershops von Sony bekommen. Diese sogenannten PlayStation Rewards wechseln monatlich. Hier findet ihr die Liste mit allen aktuelle Plus-Rewards:

PlayStation Rewards im Januar