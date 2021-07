PS Plus im August 2021: Datum und Uhrzeit der Spieleenthüllungen

Mit dem nahenden Ende des Monats Juli rückt auch endlich die Enthüllung der neuen PS Plus-Spiele für August 2021 näher. Wenn Sony sich weiterhin an den etablierten Rhythmus hält, können wir auch bereits Datum und Uhrzeit der Enthüllungen und Freischaltung nennen:

voraussichtlicher Termin: Mittowch, 28. Juli 2021*

Mittowch, 28. Juli 2021* voraussichtliche Uhrzeit: 17:30 Uhr (deutscher Zeit)*

17:30 Uhr (deutscher Zeit)* Freischaltung der August-Spiele im PS Store: Dienstag, den 3. August 2021 (gegen 12 Uhr mittags deutscher Zeit)

*Wie kommt es zu diesem Termin? Sony gibt die neuen PS Plus-Spiele standardmäßig am letzten Mittwoch des Vormonats bekannt und 6 Tage später, also am ersten Dienstag des neuen Monats, gehen sie dann im PS Store live. Damit ergibt sich für diesen Monat eine Enthüllung am 28. Juli 2021 und eine Freischaltung am 3. August 2021. Die Spiele gehen in der Regel gegen 12 Uhr mittags online, hier kommt es aber zu leichten Abweichungen.

*17:30 Uhr ist die traditionelle Zeit der Enthüllung. In den letzten Monaten gab es vorab immer wieder Leaks zu den neuen PS Plus-Spielen, die sich bewahrheitet haben. In diesem Monat gibt es jedoch noch keine Leaks der bekannten Quellen.

Sind schon PS Plus-Spiele für August 2021 bekannt? Ja. Wir kennen durch Sonys State of Play bereits eines der Spiele, die im August 2021 in PS Plus enthalten sein werden. Mit dabei ist diesmal das Battle Royale Hunter's Arena: Legends.

Wenn ihr mehr zum Spiel sehen wollt, könnt ihr euch hier einen Eindruck im Trailer machen:

Das sind die Ps Plus-Spiele im Juli 2021

Bis die neuen Spiele im August freigeschaltet werden, können Abonnent*innen von PS Plus noch die Spiele für den Monat Juli herutnerladen. Diese Spiele sind diesmal dabei:

Was hinter den PS Plus-Spielen für Juli 2021 steckt, und ob sie sich für euch lohnen, findet ihr in unserem dedizierten Artikel. Dort stellen wir euch die Spiele einmal vor.

Lohnt sich ein PS Plus-Abo?

Die PS Plus-Spiele könnt ihr nur mit einem kostenpflichtigen PlayStation Plus-Abo ohne weitere Zusatzkosten herunterladen. Falls ihr kein PS Plus-Mitglied seid und euch nun fragt, ob sich ein Abo überhaupt lohnt, dann findet ihr alle wichtigen Fragen und Antworten dazu in unserem großen PS Plus-FAQ: Hier stellen wir euch die Vorteile und Preise von PS Plus genauer vor.