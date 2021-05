PS Plus im Juni 2021 wohl geleakt: Gute Aussichten für Star Wars-Fans

Morgen verrät Sony die neuen PS Plus-Spiele für Juni 2021, die Abonnent:innen kostenlos herunterladen können. Mittlerweile ist es schon Tradition, dass die möglichen PS Plus-Spiele vorab geleakt werden. Die Seite Areajugones führt diese Tradition fort und verrät uns, welche PS4- und PS5-Titel uns im Juni erwarten könnten.

Welche Spiele sind angeblich im Juni 2021 dabei?

Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown (PS4)

(PS4) Star Wars: Squadrons (PS4)

(PS4) Operation: Tango (womöglich exklusiv für PS5)

Link zum Reddit-Inhalt

Ist Areajugones eine vertrauenswürdige Quelle? Bereits im letzten Monat hat Areajugones den richtigen Riecher bewiesen und die Spiele für den Mai 2021 richtig vorausgesagt. Dementsprechend können wir davon ausgehen, dass da etwas dran sein könnte. Allerdings sollten wir abwarten, bis die Spiele morgen offiziell enthüllt werden.

Das sind die möglichen PS Plus-Spiele im Juni 2021

Star Wars: Squadrons

Plattform: PS4

Genre: Action-Flugsimulation

Darum geht's: Star Wars: Squadrons war zunächst unter dem Arbeitstitel Project Maverick bekannt, bis es von EA offiziell als Squadrons angekündigt wurde. Auch Squadrons bietet wieder eine Singleplayer-Kampagne, in der wir sowohl auf Seiten der Rebellen, als auch des Imperiums fliegen. Der größere Fokus von Squadrons liegt allerdings auf dem Multiplayer. Spieler treten hier in Fünfer-Squads gegeneinander an und versuchen strategische Ziele während einer imposanten Raumschlacht zu erfüllen und ihrer Seite zum Sieg zu verhelfen.

Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown

Plattform: PS4

Genre: Beat'em up

Darum geht's: Ursprünglich ist Virtua Fighter 5 als Arcade-Version in Japan erschienen, bis 2007 die PS3-Version folgte. Die überarbeitete Version mit dem "Final Showdown"-Zusatz bietet ein verfeinertes Kampferlebnis und eine vereinfachte Steuerung.

Operation: Tango

Plattform: PS5

Genre: Adventure

Darum geht's: In diesem Koop-Spiel müsst ihr euch mit einer weiteren Person zusammentun, um als Hacker und als Agent zusammenzuarbeiten und die Welt zu retten. Ihr seid aber nur auf sprachlicher Ebene miteinander verbunden.

Wann ist die offizielle Bekanntgabe der PlayStation Plus-Games im Juni 2021?

Sony wird offiziell die PS Plus-Spiele für Juni 2021 am 26. Mai um 17:30 Uhr bekanntgeben. Die PS Plus-Spiele werden aller Voraussicht nach am 1. Juni kostenlos zum Download zur Verfügung stehen, falls ihr Abonnent:in von PS Plus seid.

Würdet ihr euch über diese PS Plus-Spiele freuen?