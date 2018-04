PS Plus im Mai 2018 - Das sind die neuen Gratis-Spiele für PS4 & Co.

Der Monat neigt sich dem Ende zu, was für uns primär eines bedeutet: Die neuen PS Plus-Games stehen in den Startlöchern! Sony hat die neuen Gratis-Spiele für den Monat Mai 2018 jetzt offiziell bekanntgegeben. Welche Spiele für PS4, PS3 und Vita sind diesmal dabei?

Durften sich alle Abonnenten im PS Plus-Aufgebot für April 2018 unter anderem auf das Open World-Abenteuer Mad Max freuen, steht im Mai nun Beyond: Two Souls als Headliner für die PS4 zum Download bereit. Wie passend: Am 25. Mai erscheint mit Detroit: Become Human das neue Action-Adventure von Quantic Dream (das aktuell übrigens in einer kostenlosen Demo ausprobiert werden kann).

Die vollständige Liste mit allen PS Plus-Titel für Mai 2018 findet ihr hier:

Die PlayStation Plus-Spiele im Mai 2018

Die PlayStation Plus-Spiele im Mai 2018 wandern am Dienstag, den 1. Mai 2018, in den PS Store und können ab diesem Tag heruntergeladen werden.

3 Monate PS Plus gratis obendrauf

Ihr müsst euer Abo verlängern? Dann scheut euch dieses Angebot an

Was steckt hinter den PS Plus-Spielen im Mai 2018?

Wie in den letzten Monaten wollen wir euch nicht nur die neuen PS Plus-Spiele aufzeigen, sondern auch herausstellen, was sich hinter den Gratis-Spielen verbirgt.

So habt ihr alle wesentlichen Infos zu den kostenlosen Spielen auf einen Blick und wisst sofort ob sich der Download für euch lohnt oder nicht.

Neues Angebot der Woche im PS Store

Schnappt euch GT Sport mit 50% Rabatt

Beyond: Two Souls (PS4)

Darum geht's: Mit Beyond: Two Souls haben David Cage und sein Team von Quantic Dream einen interaktiven Film auf die Beine gestellt. Passend zum Release des nächsten Quantic Dream-Spiels, Detroit: Become Human im Mai, können wir uns mit Beyond also mit dem Spielprinzip vertraut machen.

So gut ist Beyond: Two Souls

Das filmische Action-Adventure im Test

In der Geschichte begleiten wir die von Ellen Page gespielte Jodie, die seit ihrer Geburt von einem übersinnlichen Wesen namens Aiden begleitet wird. Im Spiel treffen wir Entscheidungen, die den Spielverlauf beeinflusssen.

Der Download lohnt sich, wenn… ihr Story-basierte Spiele im Stil von Heavy-Rain mögt, in denen Entscheidungen den Spielverlauf beeinflussen.

Dieses Spiel ist nichts für euch, wenn… euch Quick-Time-Events nerven und ihr lieber nach schneller, direkter Action sucht

Geeignet für Fans von: Heavy Rain, Fahrenheit

Rayman Legends (PS4)

Darum geht's: Rayman Legends ist ein 2D-Jump&Run von Ubisoft, bei dem wir durch malerische Levels in sechs umfangreichen Welten hüpfen und uns von einem wunderschönen Soundtrack verzaubern lassen.

Der Download lohnt sich, wenn… ihr nach Jump&Runs mit sehr einfachem Einstieg sucht, die mit der Zeit zwar anspruchsvoller, aber nie unfair werden.

Dieses Spiel ist nichts für euch, wenn… ihr euch an knackigen Platformern á la Super Meat Boy die Zähne ausbeißen wollt (oder wenn ihr einfach kein Herz für Rayman habt).

Geeignet für Fans von: Rayman Origins

Eat Them (PS3)

Darum geht es: Eat Them entfesselt unser Zerstörungswut und lässt uns als gigantischer Roboter durch eine Stadt ziehen, in der wir möglichst viel Schaden anrichten. Wir verbessern die Fähigkeiten und Waffen unserer tobenden Bestie, indem wir die Einwohner verschlingen.

Für wen sich der Download lohnt: Alle, die das Chaos lieben und Fans des Cel-Shading-Looks sind, kann Eat Them einen Blick wert sein.

Wer sich den Download sparen kann: Wer nichts mit Aktion, Zerstörung und Roboter anfangen kann, sollte lieber die Finger von Eat Them lassen.

Geeignet für Fans von: Rampage, Katamari Damacy

Risen 3: Titan Lords

Darum geht es: Die Götter haben sich von der Welt in Risen 3: Titan Lords abgewandt, und das obwohl das Land noch von den Titanenkriegen gebeutelt wird. Als wäre das nicht genug, steigt eine neue Bedrohung empor und raubt einem jungen Krieger seine Seele. Während er sich daran macht, diese zurück zu gewinnen, versinkt die Welt um ihn herum in Dunkelheit.

Für wen sich der Download lohnt: Wenn ihr Old-School-RPGs oder Piraten mögt. <3

Wer sich den Download sparen kann: Wer sich von Bugs nicht abschrecken lässt oder bereits die aufpolierte PS4-Version hat.

Geeignet für Fans von: Gothic, Elex

King Oddball (Vita)

Darum geht es: King Oddball müsst ihr einen runden Stein, der an King Oddballs Zunge schwingt, in unterschiedliche Objekte krachen lassen. Habt ihr alle Zielobjekte zerstört, könnt ihr das nächste Level auswählen. Häufig kommt der Domino-Effekt zum Einsatz, ihr seid also teils auf absurde Kettenreaktionen angewiesen.

Für wen sich der Download lohnt: Die einzelnen Levels lassen sich teilweise innerhalb weniger Sekunden abschließen und machen süchtig, King Oddball ist also perfekt für alle, die ein Spiel für zwischendurch suchen.

Wer sich den Download sparen kann: Wer eine Story oder andere Gameplay-Elemente sucht. In King Oddball geht es einzig ums Treffen von Gegenständen.

Geeignet für Fans von: Tennis in the Face, Baseball Riot