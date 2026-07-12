PS Plus im Juli 2026 - Neue Extra-/Premium-Spiele sind im Anmarsch, das sind Datum und Uhrzeit der Enthüllung

Das ist der Termin für die Enthüllung der PS Plus Extra- und Premium-Spiele im Juli 2026.

Es ist mal wieder so weit: Die Ankündigung der PlayStation Plus Extra- und Premium-Spiele des Juli 2026-Lineups steht an. Wir verraten euch den voraussichtlichen Termin sowie die Uhrzeit der Enthüllung.

Wann werden die PS Plus Extra/Premium-Spiele für den Monat Juli 2026 enthüllt?

Voraussichtliches Datum der Enthüllung: Mittwoch, der 15. Juli 2026

Mittwoch, der 15. Juli 2026 Uhrzeit der Enthüllung: 17:30 Uhr

17:30 Uhr Datum der Freischaltung im PS Store: Dienstag, der 21. Juli 2026, zwischen 10 und 11 Uhr vormittags

Woher wir das wissen? Sony schaltet die neuen monatlichen Bonus-Spiele für Extra und Premium in der Regel am dritten Dienstag des Monats frei und im Juli wäre das diesmal der 21. Die Enthüllung der entsprechenden Bonus-Spiele erfolgt stets am Mittwoch davor, in diesem Fall also am 15. Juli.

Übrigens: Mit Psi-Ops: The Mindgate Conspiracy kennen wir bereits den ersten Titel, der im Juli zur PS Plus Premium-Bibliothek dazustoßen wird. Dies gab Sony im Rahmen der letzten State of Play bekannt.

Diese PlayStation Plus Extra- und Premium-Spiele kamen im Juni 2026 dazu

1:09 So sieht der Story-Modus von Final Fantasy 16 aus: Einfache aber trotzdem coole Kämpfe

Autoplay

Bis zur Enthüllung der Juli 2026-Titel dauert es also noch ein paar Tage, in der Zwischenzeit könnt ihr hier noch einmal nachschauen, welche Bonus-Titel Sony im Vormonat hinzugefügt hat.

Diese Games sind im Juni zur PS Plus Extra/Premium-Bibliothek hinzugefügt worden:

Final Fantasy 16

Sonic X Shadow Generations

Kingdom Come: Deliverance

Life is Strange: Double Exposure

Farming Simulator 25

Blades of Fire

Black Desert

Dieses Spiel ist im Juni zu PS Plus Premium dazugestoßen:

Gitaroo Man

Alle wichtigen Infos zum PS Plus-Abo: Essential, Extra, Premium

Ihr habt noch kein PS Plus-Abo? Alle Informationen zum kostenpflichtigen Service von Sony und den monatlichen Bonus-Spielen findet ihr in unserem Info-Hub zu PS Plus.

In der oben verlinkten GamePro-Übersicht nennen wir euch alle Preise, Vorteile, Nachteile und beantworten euch die wichtigsten Fragen zu den drei verschiedenen Abostufen (PlayStation Plus Essential, PlayStation Plus Extra und PlayStation Plus Premium).

Welche Spiele wünscht ihr euch für das PlayStation Plus Extra- und Premium-Lineup im Juli 2026?