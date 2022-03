Achtung: Ein PS Plus-Spiel von März 2022 solltet ihr mit Vorsicht genießen

Die März-Spiele des PlayStation Plus-Programms sind da und bereiten Hobby-Samurais und -Ninjas viel Freude. Mit Spielen wie Ghost of Tsushima: Legends hat die Spielerschaft in diesem Monat eine reiche Auswahl an neuem Spielefutter.

Doch einer der Titel sorgt aktuell für Probleme. Auf Reddit warnt ein Spieler namens Maxime sogar davor, sich den Titel herunterzuladen, denn es gibt bisher scheinbar nur eine einzige Lösung den Fehler zu beheben.

Ghost of Tsushima Legends macht Probleme im Store

Um welchen Titel geht es? Ghost of Tsushima: Legends ist das Sorgenkind der März-Titel. Dabei handelt es sich um die Standalone-Version des Multiplayers von Ghost of Tsushima, die sowohl für PS4 als auch für PS5 angeboten wird. Der Standalone-Titel für 20 Euro lohnt sich auch für diejenigen, die bereits die Vollversion von Ghost of Tsushima besitzen, da er einen neuen Rivals-Modus mit sich bringt.

Was ist das Problem? Sobald Legends via PS Plus heruntergeladen wird, besteht nicht mehr die Option, das Basisspiel von Ghost of Tsushima auf den Director’s Cut mitsamt seiner Iki-Erweiterung zu upgraden. Maxime beschreibt, dass er seine PS4-Version von Ghost of Tsushima nach dem Download der PS5-Version von Legends auf den Director’s Cut hochstufen wollte, er aber eine Fehlermeldung erhielt:

Die einzige Möglichkeit, die der PS Store ihm noch bietet, sei der Erwerb der Vollversion des Director’s Cut. Doch da Maxime bereits die Basisversion gekauft hat, ist es mehr als verständlich, dass er keine weiteren 70 bzw. 80 Euro ausgeben möchte, nur um die Iki-Erweiterung zu spielen.

Andere Spieler*innen bestätigen unter Maximes Beiträge auf Twitter und Reddit ebenfalls, dass sie Probleme haben, wie dass die Lizenz des Iki-DLCs verschwunden sei und als "nicht verfügbar" angegeben wird.

Was die Legends-Erweiterung von Ghost of Tsushima alles bietet, seht ihr im folgenden Trailer:

Nur der Support kann helfen

Als Maxime sein Leid über Twitter beim zuständigen Entwicklerstudio Sucker Punch klagte, verwies der auf den PlayStation Kundensupport. Und tatsächlich: Nachdem er sich an den Kundensupport wandte, konnte sein Problem behoben werden.

Wie wurde das Problem behoben? Leider besteht aktuell nur die Möglichkeit, die Standalone-Version von Legends wieder von der PS4 bzw. PS5 zu entfernen (also die Lizenz, wie bei einer Rückerstattung). Nachdem das Spiel komplett von der Konsole entfernt wurde, wurde das Director’s Cut-Upgrade auch wieder im PS Store angezeigt.

Was kann ich tun, wenn ich selbst betroffen bin? Aktuell können wir euch nicht empfehlen, die Ghost of Tsushima: Legends über PS Plus herunterzuladen, falls ihr den Director’s Cut noch nicht erworben habt, es aber noch wollt. Habt ihr das Spiel doch heruntergeladen und wollt es wieder entfernen, müsst ihr euch an den PlayStation-Support wenden.

In Deutschland kann der Support leider nur von Montag bis Freitag in einem Zeitraum von 10 bis 19 Uhr kontaktiert werden, wohingegen englischsprachige Personen sich mithilfe des Refund Assistant-Chats zu jeder Uhrzeit an den Support wenden können.

Wir werden uns bei Sony erkundigen, wie das Problem dauerhaft gelöst werden soll.

Habt ihr ebenfalls Probleme mit der Legends-Version von Ghost of Tsushima bemerkt?