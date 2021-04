PS Plus Mai 2021 - Viele Fans sind sind sicher: Dieses Spiel kommt als nächstes ins Lineup

Gerade erst sind die neuen Spiele für den April 2021 in PS Plus erschienen, schon spekulieren Fans über die nächsten Titel im Mai. So wie es scheint, könnten sie bereits herausgefunden haben, welcher PS4-Titel uns in vier Wochen erwartet.

Das erste bekannte PlayStation Plus-Spiel im Mai?

Was könnte das neue Spiel sein? Erst kürzlich wurde das Strategie-Spiel The Colonists für PlayStation 4, Nintendo Switch und Xbox One angekündigt. Seit 2018 ist der Titel bereits für PC erhältlich und kann mit sehr positiven Rezensionen überzeugen. Nun werden die knuddeligen Roboter auch auf den Konsolen ihr Zuhause erbauen können.

Was dafür spricht: Ein findiger Reddit-User hat bemerkt, dass das Spiel am ersten Dienstag im Mai veröffentlicht wird, genauer gesagt am 4. Mai 2021. An diesem Tag werden die PS Plus-Spiele des Mai-Aufgebots zum Download bereit stehen.

Es wäre also möglich, dass The Colonists direkt zum Launch in PS Plus erscheint. Außerdem ist es sehr auffällig, dass das Spiel zwar angekündigt wurde, es aber noch nicht vorbestellt werden kann.

Was dagegen spricht: Bislang feierten ausschließlich PS5-Spiele einen "Direct to PS Plus"-Release, zuletzt Oddworld Soulstorm, das Teil des April 2021-Aufgebots ist. Bei The Colonists handelt es sich allerdings um ein Spiel für die alten Konsolen.

Worum geht es in The Colonists?

In The Colonists seid ihr für eine ganze Horde an Robotern zuständig. Ihr müsst den zuckersüßen Bots dabei helfen, ihr eigenes Zuhause zu bauen, indem ihr die Prozesse der Roboter automatisiert. Jeder Roboter hat dabei seine ganz eigene Aufgabe, die er erfüllen muss.

Der Carrybot ist beispielsweise dafür zuständig, Ressourcen entlang von platzierten Routen zu transportieren. Dabei sollten die Laufwege so kompakt wie möglich sein, um ein effizientes Transportsystem zu errichten.

Die Farmbots hingegen bestellen den Boden und bauen Pflanzen an, die die Roboter mit Energie versorgen. Später wird es weitere Roboterarten geben, die sich um die Beschaffung von Baumaterialien wie Holz, Stein und Metall kümmern. Einige seltene Ressourcen können nur vom Captainbot in fernen Ländern erworben werden.

Aktuell erwarten euch drei PS Plus-Titel für den April 2021:

Zombies, wohin man sieht

Mit Days Gone und Zombie Army 4: Dead War können wir im April gleich zwei PS4-Titel herunterladen, in denen die Untoten eine große Rolle spielen. Das letzte Spiel ist Oddworld: Soulstorm, das direkt als Launch-Titel für PS Plus erschienen ist. Alle drei Titel können ab sofort von allen PS Plus-Abonnent:innen heruntergeladen werden.

Welches Spiel würdet ihr euch für den Mai wünschen?