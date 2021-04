PS Plus Mai 2021-Spiele für PS4/PS5 werden in Kürze enthüllt: Termin und Uhrzeit

Die Enthüllung der PlayStation Plus-Spiele des Mai 2021-Aufgebots steht an. Schon in dieser Woche ist es soweit. Hält sich Sony an den traditionellen Enthüllungs-Rhythmus, dann ergeben sich folgende Termine und Uhrzeiten:

voraussichtlicher Termin : Mittwoch, der 28. April 2021*

: Mittwoch, der 28. April 2021* voraussichtliche Uhrzeit : 17:30 Uhr (deutsche Zeit)*

: 17:30 Uhr (deutsche Zeit)* Freischaltung der Mai-Spiele im PS Store: Dienstag, der 4. Mai 2021 (gegen 12 Uhr mittags)

*Wie kommt es zu diesem Termin? Neue PS Plus-Spiele werden stets an jedem ersten Dienstag eines Monats im PlayStation Store veröffentlicht. Und stets am Mittwoch in der Woche zuvor enthüllt Sony die jeweiligen Spiele. Damit ergibt sich diesmal der 28. April 2021 als Enthüllungsdatum, weil die Gratis-Games am Dienstag, den 4. Mai 2021 im PlayStation Store veröffentlicht werden.

*17:30 Uhr ist die traditionelle Zeit der Enthüllung. In der Vergangenheit kam es allerdings schon vor, dass die Spiele etwas eher enthüllt wurden, entweder durch Leaks oder weil offizielle PlayStation-Assets auf Twitter oder Youtube zu früh die Katze aus dem Sack gelassen haben.

Sind schon PS Plus-Spiele des Mai 2021-Aufgebots bekannt?

Nein, anders als in den Monaten zuvor kennen wir bislang kein Spiel, das ins neue Gratis-Aufgebot wandern wird. Wir müssen uns also bis zum Enthüllungsdatum gedulden (sollten die Spiele nicht schon vorab geleakt werden).

Dass Oddworld: Soulstorm für PS5 zum Teil des April 2021-Lineups wird, kündigte Sony beispielsweise bereits einige Wochen vorher im Rahmen einer State of Play an.

Das sind die PS Plus-Spiele im April 2021

Aktuell können sich alle Mitglieder des kostenpflichten PS Plus-Service noch folgende Titel herunterladen (bis zum 4. Mai):

Was hinter den PS Plus-Spielen im April 2021 steckt und ob sie sich für euch lohnen, das erklärt euch GamePro in einem separaten Artikel.

Lohnt sich ein PS Plus-Abo?

Die PS Plus-Spiele könnt ihr nur mit einem aktiven PlayStation Plus-Abo ohne Zusatzkosten herunterladen. Falls ihr kein PS Plus-Mitglied seid und euch nun fragt, ob sich ein Abo überhaupt lohnt, dann findet ihr alle wichtigen Fragen und Antworten dazu in unserem großen PS Plus-FAQ: Hier stellen wir euch die Vorteile und Preise von PS Plus genauer vor.